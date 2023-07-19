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19/07/2023

腹部脹實要健脾袪濕！推介「蓮藕粟米百合雞湯」，配合運動、少食生冷，小蠻腰再現！

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　　「陳醫師，你看，我的肚子這麼大。別人差點以為我懷孕了。」Patricia說。

 

　　「大便如何？每天都有嗎？」我問。

 

　　「有的，只是有點爛。」Patricia說。

 

　　「月經呢？準時嗎？量如何？」我問。

 

　　「也算準時，月經來時有點痛和血塊。」Patricia說。

 

　　「讓我檢查一下腹部。」我一邊按胃腹，一邊說︰「腹部太實了。」

 

　　「代表甚麼？」Patricia問。

 

　　「腹部位於人體中央，身體的陽氣運行升降出入，以及水液的流動，都必須經過腹部。在中醫角度看，五臟六腑中的六腑，如膽、小腸、胃、大腸、膀胱、三焦，都在腹部。十二經脈中脾經、胃經、肝經、膽經和腎經，還有奇經八脈的任脈、沖脈、帶脈也經過腹部。

 

　　腹部正是交通樞紐，氣血運行不暢，必然波及腹部。工作壓力大，心情欠佳，鬱鬱不歡，氣機受阻，運行不暢，腹部也會脹起來。而且腹部有腸道，飲食中的水液，都在腹中消化吸收，若水液運行受阻，容易積聚成濕。

 

　　所以無論氣鬱，水份和血液停滯，氣血不流動，腹部被塞滿了，就會脹起來。我們通過檢查腹部的緊張度、有沒有疼痛和包塊，去評估內裏氣血不暢的狀態。」我說。

 

　　「那麼我的情況如何？」Patricia急問。

 

　　「按下去明顯感到很脹，表示氣血十分不暢通。幸好大便和月經尚算可以。不過大便始終偏濕，現在需要健脾袪濕，現在可以煲蓮藕粟米百合湯。蓮藕煮熟後，性由寒轉溫，有健脾養胃、補氣養血、止瀉的效果，適合胃腸虛弱、消化不良的人食用。粟米性平，味甘，入肝經、膽經、膀胱經，利尿退腫，利膽退黃，止血調中和胃。脾胃不好又會影響睡眠。在湯中加入百合，能養陰潤肺止咳，清心安神。」我說。

 

　　「謝謝解說。」Patricia說。

 

　　「還要趁夏天多動一下。我們在外，四肢活動，內裏的腸道才動，氣血運行才會通暢。記緊少吃喝生冷，不要傷害脾胃。只要肯動，很快便會回復昔日的小蠻腰。」我說。

 

下一頁：即睇「蓮藕粟米百合雞湯」點煲？

 

 

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