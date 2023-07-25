長者醫療券繼早前擴大資助的專科範圍，衞生署近日再公布由 7 月 28 日起，本港超過 95 萬名年滿 65 歲的已婚長者可與配偶共用長者醫療券，今次一次過為大家拆解申請方法、使用方法及注意事項。另外，長者醫療券計劃同日起也推出電子同意書來確認用券，即睇詳情。

長者醫療券｜Ｑ１ 如何登記與配偶共用醫療券？

與配偶共用醫療券的申請方法有２個，最簡單是長者其中一方使用醫療券時，配偶也一同前往參加計劃的醫療服務提供者診所，便可即場登記並連結雙方醫療券戶口。不過若其中一方因行動不便或長期臥床等特殊情況，無法親身辦理連結手續，則需預先填妥和簽署共用醫療券同意書（按此），由其中一方帶同未能出席者的有效香港身份證副本，交到醫療服務提供者的執業地點，才算完成相關程序。

（圖片來源︰elements envato）

長者醫療券｜Ｑ２與配偶共用醫療券有甚麼好處？

現時的長者醫療券每人有＄2,000，雖然可累積金額，但看醫生、做身體檢查的費用也不便宜，當與配偶登記共用醫療券後，就算其中一方用盡自己戶口的＄2,000，亦能使用配偶的餘額。

長者醫療券｜Ｑ３使用共用醫療券要帶備文件嗎？

要。長者和配偶成功連結戶口後，會經各自指定的本地流動電話號碼接獲電話短信，確保大家均知悉雙方戶口已連結，日後配偶使用其醫療券餘額時也會接獲電話短信通知。要留意，長者每次使用配偶的醫療券時，均需向醫療服務提供者出示其配偶最新的香港身份證副本作核對。

長者醫療券｜Ｑ４使用醫療券有甚麼最新改動嗎？

醫療券計劃也於 7 月 28 日起棄用原來的紙本同意書，並改以電子版同意書，供長者確認同意使用醫療券。以醫療券支付服務費用時，長者只需將香港身份證插入智能身份證閱讀器，便代表同意使用相關醫療券金額，無須再簽署紙本同意書。當大家成功使用醫療券後，系統更會經電話短訊作實時通知。

（香港特區政府新聞處 YouTube 截圖）

詳情︰www.hcv.gov.hk/tc/index.html



