經常遇到有情緒問題的朋友會問：「究竟我應該看精神科醫生、還是臨床心理學家呢？」 這個問題很普遍，亦反映出我們需要向普羅大眾多一點溝通和解釋兩個專業的不同。兩者都處理精神、情緒和心理的問題，不過訓練方式、診斷切入點、以及治療方法和焦點有所不同。

先說精神科醫生（Psychiatrist）：他們都是先接受西醫本科訓練，獲取醫科本科學位後再要接受六至七年專業培訓、正式通過專業試後，才可獲收精神科專科醫生的資格。一位精神科醫生（1）主要以處方精神科藥物作爲治療手法；（2）為人撰寫精神科醫療報告；（3）以醫療角度評估病人之身心機能狀況；（4）診斷和處理導致精神問題的身體狀況（例如因荷爾蒙失調導致的情緒問題)，又或（5）因情緒問題導致的身體狀況（例如暴食、厭食、酗酒、濫藥、長期失眠或頭痛等）。有些精神科醫生會為病人提供心理治療。

至於臨床心理學家（Clinical psychologist）：大部分先要主修心理學，大學畢業完成後，要接受臨床的專業知識和實習訓練，通常學歷是碩士或博士，而且必須經過非常嚴謹和長時間的實習，才能成爲合資格的臨床心理學家。臨床心理學家不能處方藥物，他們主要是的工作是（1）以心理測量工具和專業的經驗為病人的精神／情緒／心理狀態作出臨床的評估和診斷；（2）運用心理學的原理去診斷導致精神／情緒／心理狀況的深層心理原因，例如童年陰影、原生家庭影響、創傷經歷等；（3）運用以嚴謹科學研究為基礎的心理療法，處理、治療和預防不同精神／情緒／心理疾病。

現時臨床心理學的主流學派，有一重要的成分是抱持著「認知／思維／想法 --> 影響精神／情緒／心理」的觀念，所以幫助病人的心理療法都是以認知行為療法（Cognitive behavioral therapy, CBT）為治療基礎，藉逐步調教病人學會正向認知／思維／想法而去改善其精神／情緒／心理狀態和大腦化學（Brain chemistry）。

有些朋友誤會，找臨床心理學家只是找個人傾計而已，那是很大的誤會！臨床心理學的診斷和治療，當然需要利用到對話的方式（Talk therapy）作為一個過程，但那只是一個means 而絕非一個end。臨床心理學家受過非常嚴謹的專業訓練，會因病人的情況和進度，運用不同方法，例如認知行為治療（Cognitive Behavioral Therapy, CBT）、眼動身心重建法（Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR）、接納與承諾療法（Acceptance and commitment therapy, ACT）、靜觀認知療法（Mindfulness-based cognitive therapy, MBCT）等等。

所以，治療一個精神／情緒／心理病，最理想的情況是同時得到精神科醫生和臨床心理學家的協助，因為藥物處理了身體、大腦／荷爾蒙分泌的情況，還得要改變自己的思想、對外界的反應、價值觀方向等，學習到正向觀念，兩者雙管齊下，才能真正慢慢走出情緒困局。