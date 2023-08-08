傳媒，專製造「神」，甚麼「少年股神」、「少年樓神」、「師奶股神」……。

全部，只為吸引眼球，結果是個個經不起時間考驗便蒸發。

縱觀美國及香港，我認為真正稱得上神級的，美國有兩位：（一）巴菲特（Warren Buffet），九十二歲了，其投資成就，全世界都冇爭議，多年來皆有點石成金的功力及記錄；（二）彼得林奇（Peter Lynch）。早早賺夠金盆洗手。在出任麥哲倫基金（Magellan Fund）基金經理人的十三年間，業績非常驚人，管理的資產由二千萬美元增長到一百四十億美元，前無古人。相信，也極難有後來者，因太過不可思議了。

全球投資界長跑冠軍，真的能稱神級的，我認為只有三個：李嘉誠、巴菲特及彼得林奇

香港又如何？長勝將軍只得一個，正是首富李嘉誠。 誠哥對市場的預知能力，全港無人能出其右。加上高質素的「軍師」特多，又與掌權者的關係（尤其2000年以前）非比尋常。故此，在經濟領域中，事事先人一步。

超人摸頂出貨奇技，近年在出售中環中心及波老道豪宅兩個案中，表露無遺

近年多次出席投資分享會，我必定忠告參加者：「凡李嘉誠沽的，你要小心，因冇咁大隻蛤乸隨街跳。相反，凡誠哥買的，你可考慮照跟，因佢對全球投資領域的眼光及掌握走勢的能力，遠遠彈離所有人！」

上週四，超人旗下的一個油塘樓盤，突然大劈價，並大肆宣傳以「平爆價」協助市民上車。

超人突然出手將油塘靚盤大劈價，必將引起連鎖震撼

地產商，不是善長，位位數口之精，有交過手的，無不拜服，真的是個個追求賺盡每一個仙！

如今，突然搞到標榜「平爆價」，更是由誠哥集團搶先提出，即係點？有市井老友笑笑口話：「碌Sir，呢鋪正是誠哥走得快，必定有古怪呀！」

大劈價，當然不會無緣無故。

資深香港人，應該記得香港一九九七年後， 經濟幾慘淡。因之前不少投資者錯信香港「明天必定會更好」，個個借盡去炒樓炒股。一個人「騎」（揸）幾個單位的，比比皆是，因全部認為個市只升不跌！

世事有冇咁理想？當然冇！結果， 一九九八年就殺來金融風暴，股樓齊冧，搞到大量炒友排隊破產， 更興起「燒炭潮」，個別慘到要自殺。

1998年金融風暴時，超人突然閃電出招劈價兩成，盈翠半島千多單位即時一Q清袋，揸乾當年市場售買力

此時，全港地產商，基於九七年前的好景，早已大量興建新樓盤，九八年開始陸續落成。

李嘉誠當然也如是，單單青衣一個盈翠半島，已有千多單位要出貨。正當其他發展商仍諗緊點搞時，超人已閃電出手，一劈就減兩成價，將當時購買力，全部耗盡。新樓以四千元一呎發售，立即引起搶購熱潮，一千三百多個單位，一Q清袋。賣光之後，其他發展商全部呆晒，因市場已再冇新資金了。

近年，大家又再見證誠哥神級出貨Timing，中環中心及山頂波老道豪宅兩單大Deal 又命中。

今鋪佢再突然雷霆出手，擺明故技重施，在所有對手仍「惜貨」之際，先將所有購買力吮光，後來者，勢必只似「眼光光灌飽豬肉湯」。

誠哥就是小李飛刀，例不虛發。