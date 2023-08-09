「不知不覺，暑假已過了一半，孩子也要預備上課的心情了。」Stella說。



「一年也過了一半，立秋已到，代表秋天到了。」我說。

「天氣仍很熱呢。」Stella說。

「我們常說三伏天，熱在三伏，三伏天是一年最熱的時候。立秋之後還有一伏，就是末伏，正是貼第三貼三伏天灸的日子。由夏入秋，天氣雖然還是很熱，但仔細留意一下，早晚已經有點涼意，只是中午還是很熱。所以又有秋老虎的說法。

自夏至開始，日照時間漸減，黑夜漸長，陽氣漸收，陰氣漸長，天地氣機由盛轉陰，立秋後更為明顯。國學大師南懷謹也說過立秋之後處處有陰氣。」我說。

「秋天的養生和夏天的不一樣嗎？」Stella問。

「立秋是一個由陽轉陰的轉節點，處於夏秋之交，打風季節，暑濕之氣還是有的。這陣子很多人都因腸胃問題來找我。正因天氣仍熱的時候， 大家都覺得吃些生冷食物如雪糕，冷飲會涼快一點。可是這樣對脾胃造成很大的傷害。再加上整個夏天在家開冷氣，工作間又有冷氣，逛街時商場又有冷氣，脾胃豈能不虛弱？寒氣和濕氣當然積聚。這時健脾祛濕依然是養生重點。

想要安穩度過這個階段，我們可以煲節瓜湯。節瓜能生津止渴，又可解暑濕，健脾胃。近日也有病人表示大便偏濕爛，為了增強健脾止瀉的功效，湯中可加入茨實，因為茨實有補脾止瀉、益腎固精、祛濕止帶的功用。

脾胃位於人體中央，脾虛影響氣機，晚上陽氣收藏於陰分過程出現阻礙，造成失眠。所以除了腸胃病，近日也有病人表示睡不好。

針對這個情況，保健湯水可選擇桂圓和杞子。桂圓即龍眼，有補益心脾，養血安神的功效。杞子，正確學名為枸杞子，能補肝腎，明目，對睡眠也有好處。」我說。

「保健湯水我至愛，乃中國人傳統智慧。」Stella說。

「飲食固然重要，生活作息也不能忽略。快來捉緊夏天的尾巴，多曬點太陽，盡量多排寒氣，脾胃才健康，迎接健康的秋冬。」我說。

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