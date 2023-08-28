本港3月起全面復常，惟疫情對兒童健康的影響仍持續。有研究發現，疫下香港兒童的肥胖率增加，其中幼童肥胖率由近15%增至近20%，加上疫情期間長期缺乏體能活動、睡眠習慣紊亂、長時間使用電子產品等，恐影響其身心健康；研究團隊鼓勵家長採用積極教養方式，指導子女正確處理消極情緒。

港大醫學院研究發現，疫情改變生活習慣，導致香港兒童的肥胖率大增，幼童肥胖率由近15%增至近20%，增幅近4成。港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強解釋，家長可能對幼兒營養認識不足或疫下減少外出買新鮮食材等原因，以至經常進食快餐及罐頭食品，兒童容易吸取過多熱量和鈉質，引致肥胖，甚至高血壓、心血管和糖尿等疾病，而缺乏維他命D及鈣質，亦會影響發育。

研究亦發現，疫情期間兒童運動量不足，僅5%兒童有充足運動量，且睡眠習慣紊亂，過半在深夜11點後就寢，即使復課後仍沒有明顯改善，當中又以小學生的轉變最明顯。此外，每天不當地使用電子產品的時間亦延長，小學生由疫情前每天2小時增至7小時，中學生則由8小時增至9小時，情況令人擔憂。

情緒也受影響倡「積極教養」助處理

另外，疫下兒童情緒問題亦受影響，因居家限制而引起的生活習慣轉變及心理社交壓力，會加劇其身心健康問題；而減薪潮、失業潮等影響家長心理健康，兒童受虐情況亦增加。葉指，對比疫情前，SEN兒童及青年在疫情期間受到體罰的比率，從59.8%升至71.2%，精神暴力則由53.7%升至80.5%；家長壓力愈大，虐兒頻率愈高。葉鼓勵家長採用積極教養方式，即接納、理解孩子的消極情緒，並指導孩子如何正確處理消極情緒。