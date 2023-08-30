月初，我獲邀出席愛丁堡國際藝術節的開幕音樂會，得到一位著名藝術家的兒子接待。這位年輕人剛獲著名大學錄取雙主修讀藝術及神經科學。家中有位蜚聲國際的藝術家，他能夠獲名牌大學錄取，跟隨著父母的路徑在藝術領域進發，看似理所當然，前路亦仿似比別人順暢，然而事實真的是這樣嗎？

許多父母對家族傳統及傳承抱著期望，例如祖父輩讀哈佛，父輩亦讀哈佛，自然希望第三代也能讀哈佛，成就「世襲哈佛」的學霸傳統。然而，子女真的想讀哈佛嗎？或許他們的性格興趣更適合其他名牌大學呢﹗我們有否給予子女足夠的空間發掘真正的興趣，放手讓他們去認識自己，讓他們做想做的事？上段提及的年輕人其實熱愛藝術，但對成為藝術家卻有猶疑，因為他不想活在家人的影子下，所以轉而想用藝術去幫助有需要的人。

其實，若子女對父母的領域感興趣，並選擇在該領域發展，子承父業，也是秉承了慣常社會的傳統。然而，當父母是該領域的翹楚時，子女所面對的壓力卻大得超乎想像。壓力來源來自不同層面，首先是自己的個人期望，面對已備受推祟的父母，自己遺傳他們的基因，當然會擔心自己能否繼承父母的成就，光大門楣；父母輩又可能望子成龍心切，希望將畢生絕學傾力相授，同一時間又擔心子女成就不逮，壞了自己的名聲，是以「虎爸虎媽」應運而生；而最狠辣的可能是旁人的眼光，因為沒有需要向目標對象負責，自然就可以肆意批評，令當事人承受無謂壓力。如果這些壓力未能正向處理和疏導，都有機會造成不良影響。

著名動畫大師宮崎駿，曾公開批評轉行製作動畫的長子宮崎吾朗「沒有天賦」，而外界亦認為至今已五十六歲的宮崎吾朗因為要頂著父親的名聲而要承擔著沉重的壓力。

又例如著名壽司料理廚師小野二郎，兩名兒子皆承父業從事壽司師傅，長子接手家族壽司店，次子則自立門戶在六本木開店。雖然兄弟二人表現出色，但因為父親做的壽司太完美，外界一直對他們能否繼承父親的衣缽存疑，甚至有食評家認為他們必須做出比父親好兩倍的壽司，才會被視為與「壽司之神」小野二郎擁有同等水平，壓力是何等的大。

父母們，請讓子女去發掘自己的興趣，切勿為了自己的心願而勉強他們；就算他們選擇在同一個領域發展，也不要以自己的標準去衡量他們的能力，應該讓他們發展一條屬於自己的路，而不是將框架綁在子女身上。父母應該做的，是引導子女尋索自己的喜好，發掘自己的才能，幫助他們紓解壓力，分享經驗，協助他們迎接挑戰。

能把優良傳統傳承下去，是一件美事。倘若子女希望發展新的方向，自由發展，父母也應該欣喜他們會另闢大路，並在路上為他們吶喊打氣。