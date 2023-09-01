本港夏季特別炎熱且潮濕，令人份外難受。而夏日累積的「惡習」，入秋後恐令身體更易出現毛病。有註冊中醫師指，長夏的特點是外周環境濕氣特別重，令人易因食慾不振，愛吃味濃香口的油炸食物及甜食，導致濕熱病邪積聚，而出現皮膚搔癢、排便不爽等不適。另外，夏日易因多吃生冷食物或出汗過多，致脾胃受損或肺氣陰耗損，入秋後更易感冒及持續咳嗽喘促。

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師徐逸芝表示，長夏因外周環境濕氣特別重，多數人會受食慾不振困擾，而喜好吃油炸、東南亞料理、甜食等味濃香口食物，「這些食物雖然開胃，惟一旦過量攝取，便會助長濕熱病邪積聚。」她指，患者易有四肢腫脹感、皮膚搔癢等不適，亦會身熱汗多而汗出不解其熱，且有大便黏膩、排便不爽或小便黃而量少等困擾。

出汗過多 恐致肺氣陰耗損

夏日亦容易過度出汗，引發中暑等危機。徐指，不少人認為夏天濕熱要祛濕，惟長夏時期不宜大量進食利尿的食材和藥材，如濃茶、豆類、瓜菜類、薏苡仁、赤小豆等，以免損耗陰血。飲食上應以容易消化、減少油膩為首選，如吃粥等。若用藥膳湯水，則以清補涼等具滋陰、補氣、祛濕者為佳。她又提醒︰「長夏後便是秋燥，若夏日出汗過多恐致肺氣陰耗損，多吃生冷也易損脾胃，入秋後更易感冒或持續咳嗽喘促。」

她指，秋季雖然出汗較少，但體溫過高仍易蒸發體內水份，故養生首重補水，且要適量攝取油份，以助排便及滋養髮膚，「只要適當運動，秋天飲食無特別忌違，但可多吃平潤且帶黏性蔬菜，如山藥、百合、秋葵、昆布等。」