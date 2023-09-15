都市人生活繁忙，胃痛相當普遍。胃痛，中醫又稱「胃脘痛」，是以上腹胃脘部近心窩處疼痛為主症的病證，即包括西醫所謂的急性胃炎、慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、功能性消化不良、胃黏膜脫垂等疾病。有註冊中醫師指，首要辨識胃痛是由外感寒邪、飲食不節制、緊張煩躁，或是脾胃虛弱等引起，才能「對症下藥」，調節生活作息，以適當藥膳改善。

註冊中醫師季霖

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師季霖指，胃痛有虛實之分，實證多為外邪、飲食、情志所傷；虛證則多因脾胃虛弱而引起。

若外感寒邪，則有寒性胃痛，胃痛突然發作，受寒疼痛加重，熱敷或喝熱飲可減輕疼痛；若飲食不節制，則有傷食胃痛，多伴有脹悶，噯氣泛酸，甚至嘔吐不消化食物；若是情志所傷，尤其緊張、煩躁、惱怒等，則有肝鬱胃痛，其疼痛特點為脹痛，痛連雙側的脅部，情緒反覆時疼痛加重；若外感濕熱，則有濕熱胃痛，常胃部灼熱脹悶感，另有口乾口苦的症狀；若是由於瘀血阻滯，則有瘀血胃痛，其疼痛猶如針刺，痛處固定，夜間加重，甚至排黑便或吐血。

脾胃虛弱，則會出現虛性胃痛。陰虛胃痛，常見灼熱疼痛，伴有口燥咽乾，手足心煩熱等陰虛症狀；陽虛胃痛，則常見隱隱作痛，喜歡溫暖、按揉，伴有怕冷畏寒等陽虛症狀。

飲食定時定量 選清淡易消化食物

季霖指，患者應有規律的生活作息，保持樂觀情緒，防止過度勞累和緊張。飲食方面要定時定量，少食多餐，以清淡、軟、易消化的食物為主；進食時應細嚼慢咽，有利於腸胃的消化和吸收。同時要注意飲食衞生，防止病從口入。不宜暴飲暴食，飢飽不勻，盡量避免刺激、粗糙、難消化的食物，如濃茶、咖啡、酒、辛辣、高脂甜膩及煎炸醃熏食物等。同時，少飲冷飲，少食生冷黏膩之品。