有朋友問我，你常常說和青年人溝通很重要，但你的說話，他們聽得入耳嗎？坦白說，我不知道。我覺得自己的角色只是在播種，而不能掌握他們何時會開竅和理解。

最近2019諾貝爾經濟學獎得獎者巴納吉（Abhijit Banerjee）來港。他的研究主題一直是扶貧。這個研究的起源自他年少的時候。他生於印度加爾各答的一個中產家庭，住處旁邊有個大型貧民窟。每天他上學時都見到那邊的孩童在嬉戲，當他下課回家時，那邊的孩童仍在嬉戲。當時他很疑惑為甚麼自己要上沉悶的課堂，而其他孩子可以終日遊玩。他媽媽回答說﹕「因為你與他們不一樣，他們是窮人。」這個回覆，對當時年紀很小的巴納吉來說實在太深奧太難以理解了。然而，這個種子植根在他的心中，後來當他修讀經濟學，這兒時的種子才萌芽，成為他的研究專題，最後藉著這個專題他和他的團隊得到了諾貝爾經濟學獎。

播種可以有很多形式，可以是行為。大約二十年前，我在某工作崗位的最後一個工作天，要收拾細軟時，有位同事特意過來跟我道謝，說感謝我教她如何做一個母親。我覺得很奇怪，因為我自己並不是母親。她告訴我，她的兒子愛上騎電單車，但她認為太危險，不想他騎，所以常常就這事發生爭執。後來她在辦公室工作時，觀察當時年紀尚輕的我，雖然是個女孩子，但也會常常嘗試不同的事物，突然開竅，覺得自己太小器（狹隘），不能接受自己兒子選擇自己喜歡做的事情。於是她接受了兒子騎電單車，母子之間恢復了溝通，兒子還邀請她一同去遊電單車河，只是她當時還未能克服心理關口而接受兒子的邀請。

另一種「播種」是經歷。我讀初中時，有一天回到學校，校園氣氛令我很壓抑，我才得悉班上有一位不太相熟的同學被安排了童婚。我們還是初中生啊﹗在我當時認知的文明社會裏，竟然有如此倒退的事發生，實在太震驚了。作為她的同班同學，及後我被安排參加輔導，我跟輔導員說﹕「我覺得很沉重。」輔導員回答﹕「有負面情緒是很自然啊。但你有沒有想過將這個負面情緒轉化為有建設性的行動？」當然我沒有這樣的想法。作為跟進，輔導員安排我到聯合國難民署做義工，由那時開始，我就在不同機構做義工。回頭細看，這可能就是其中一個「播種」方式，以至雖然我接受的是工程和法律教育，但從多年的義工經驗中構成自己對社會服務的觀念，成為今天制定工作的方向，後來還被邀作為慈善機構主管。「開竅」並不一定是在電光火石間出現，也可以是累積了很多經驗再慢慢沉浸和思考得到的啟發。

作為教養者，我們所做的播種並不一定是言教，也可以是身教，並為他們默默禱告，相信終有一天他們會開竅。



