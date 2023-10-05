經濟通（ET Net）連續四年舉辦之「2023健康同行夥伴大獎」於9月21日（星期四）在海景嘉福洲際酒店舉行頒獎典禮，共頒發33個獎項，當中涵蓋10個不同的健康類別，包括：美容及健美、數位健康及科技、健康及個人護理用品、健康食品及保健品、健康保障及策劃、醫院服務、行銷活動、醫療及專業服務、可持續企業社會責任以及身心靈健康及療程。



疫情雖然已過，但過去幾年受困於疫情使我們對健康的關注及意識提升不少。健康是我們最寶貴的財富，擁有健康和財富，才使大家能夠擁抱生活和迎接挑戰，是屆主題「慧雅健康 富創人生」希望點出此重點，並讓疫情過後的大眾能持續關注自己以及身邊人的健康。



隨著健康科技和時代的進步，香港醫療水平和生活品質都得到了顯著提升。健康行業相關的機構、工作者實在是功不可沒。「2023健康同行夥伴大獎」除了為大眾選出可靠和具實力的品牌外，更希望藉此嘉許一眾背後為健康行業和普羅大眾默默付出的企業和機構。



評審團由8位來自不同行業的著名人士組成，包括：香港市務學會榮譽主席陳裕光博士、健康教育基金會主席關志康先生、創慧培訓及顧問服務創辦人及首席教練李慧蘭女士、香港美容業總會榮譽會長陸詩韻小姐、香港無線電視合約藝員鄧永健先生、香港作家黃奬先生、栢圖娛樂有限公司創辦人及行政總裁暨香港浸會大學基金榮譽會董黃栢圖博士、香港零售科技商會副會長楊卓榮先生。評審團根據五項準則：聲譽、創新、素質、裨益和企業社會責任，對參賽企業進行評分，並從中選出優秀企業。



活動得以順利舉行全賴評審以及支持機構鼎力支持，再一次恭喜並感謝所有的得獎者和活動嘉賓。「2023 健康同行夥伴大獎」的得獎名單及精華已全數上載至活動網站，如欲了解更多活動或得獎企業資訊，可瀏覽活動網站或查閱電子場刊。相信名單定必能為大眾揀選適合自己的健康產品或服務。

「2023 健康同行夥伴大獎」活動網站: http://whexpo.etnet.com.hk/2023/winners.php?lang=zh