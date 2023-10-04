剛過去的中秋節，有很多善長會送贈月餅予宿生，讓他們感受節日的氣氛。有些宿生沒有特別喜好，對他們來說，無論收到甚麼月餅都會開心；然而有些宿生鍾情某一類型月餅，收到其他種類就難免會失望；更有些宿生甚至收到不喜歡的月餅時會有不被尊重意願的感覺，在後者的情況中，如果宿生不開心，固然白費努力，而我們當初派月餅給宿生而想他們快樂的初心也不能達到！

若我們提供的並非他們所需，就算做得再多，也不過是強加給他們接受，他們不快樂，我們的努力也是枉然。很慶幸，連捐贈者也認同我們的想法，明白聆聽宿生想法的重要性，所以會捐贈不同類型的月餅，有純蓮蓉、雙黃白蓮蓉、冰皮、流沙奶黃等，務求令宿生可以收到喜歡的款式。

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不單是月餅，對於宿生們的其他喜好和需要，我們也會仔細聆聽，並尋求贊助者支持。正如剛過去暑假進行的工作體驗、這年舉行的滑板班，及一些離港的活動等，也是我們主動瞭解宿生的想法而去尋求贊助和安排，藉此促進他們的全人發展。因為我們相信，要真正做到「一切為了孩子」（本機構的信念），必須先聆聽他們的聲音。

其實聆聽孩子的心聲很考功夫，因為有些時候他們缺乏認知，也不理解自身的意願。近年我們部分家舍進行翻新工程，為了提高宿生的歸屬感，我們讓宿生參與決定裝修的細節，如選擇房間的牆身顏色等。有些宿生起初以為牆身只能油白色或米色，後來同工為他們準備色卡，擴闊他們的認知，讓他們知道油漆顏色種類之多；然而有宿生鍾情深藍色，提出將整個房間油漆成深藍色，同工又為他們準備效果圖，讓宿生瞭解最終效果及自己真正的意願。雖然準備工作繁多，但同工的目的只有一個，便是協助宿生作出有訊息基礎的決定（informed choice）。當我們邀請孩子表達意見時，必須懂得聆聽技巧，準備很多資料，為他們提供指引，但不會引導他們，讓他們的聲音能表達自己的意願。

要發展「正確地聆聽宿生的喜好和需要」，在機構層面上是一個文化的革新。以前入住院舍時只需要簽署家長同意書，去年我們為十三歲或以上的宿生設計了另一款同意書，以確定他們的意願。其實聆聽是需要層層遞進，同工的意願也很重要，才可以促進整個機構的文化的轉變。要令宿生及同工獲得真正的充權，必先讓他們感到被尊重，他們的意見能被聽見，甚至採納，讓他們無所畏懼地坦誠表達意見，最後獲賦權得以貫徹服務的宗旨。