身體健康十分重要，但精神健康都不可以忽略。早前有公司進行了有關「幸福感」的調查，當中顯示了多個地方市民的幸福感指數，你又知不知道香港人的幸福感指數是多少呢？我們比起上年的指數是升還是跌呢？調查中發現，只有15%香港受訪者覺得自己身心幸福！即睇調查結果！

運動服品牌Lululemon近日發布了年度《全球幸福感報告》，當中列出了多個地方市民的幸福感指數，我們一齊先看看14個地方的幸福感指數：

● 中國：78分

● 新加坡：70分

● 美國：70分

● 法國：70分

● 加拿大：66分

● 德國：66分

● 英國：66分

● 澳洲：63分

● 韓國：63分

● 日本：58分

● 泰國：79分

● 西班牙：71分

● 香港：75分

● 紐西蘭：62分

圖片來源：Unsplash @ Hanny Naibaho

在幸福感指數方面，大家可以看到泰國、中國、及香港是較高分的，分別為79分、78分及75分。而較低幸福感指數的地方有日本及紐西蘭，分別是58分及62分。雖然報告中顯示，香港地區市民的幸福感指數較去年上升至75分，但又代不代表受訪的香港市民覺得幸福呢？

《全球幸福感報告》報告指，每3個香港受訪者中，當中就會有1個認為自己的現在幸福感比以前低，正正在最低點；只有15%香港受訪者認為自己整體身心幸福。內心不舒服的話，很多時大家都會建議找人傾訴，但原來有33%的香港受訪者談及身心幸福的話題時會感到不自在。

圖片來源：Unsplash @Ryan Mac

相信大家都聽過「香港人真的很喜歡上班」，但身心幸福欠佳都會影響到工作表現，而各地打工仔因為身心幸福狀況欠佳而缺勤的情況又是如何呢？

● 中國：5日

● 新加坡：6日

● 美國：5日

● 法國：6日

● 加拿大：4日

● 德國：9日

● 英國：5日

● 澳洲：5日

● 韓國：3日

● 日本：3日

● 泰國：7日

● 西班牙：3日

● 香港：8日

● 紐西蘭：4日

各地打工仔因為身心幸福狀況欠佳而缺勤平均為5日，如果個別地方看的話，德國就是最多，共9日；第二是香港打工仔，沒有上班8日；而最少因為這種情況而缺勤的是日本打工仔，只有3日。有56%的香港受訪者指，工作為身心幸福帶來負面影響。有不少受訪者指，除了自己沒有時間間審視身心狀況外，更有受訪者指因為運動空間，而未能改善身心幸福。

圖片來源：TvN