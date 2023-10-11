剛過去的國慶長周末，我們的宿生獲贊助觀賞電影《點點星光》。故事講述廣州一所普通的鄉村小學跳繩隊，在體育老師及年輕支教老師的帶領下，不斷突破自己，最後取得跳繩世界冠軍的勵志故事。

電影開首十分仔細地描繪學生們的各種背景，當中有父母在深圳工作的留守兒童、單親家庭、外省來沒有本地戶籍的勞動家庭等。片中的孩子選擇了跳繩為他們努力的目標，縱使他們選擇的原因各有不同——有一對雙胞胎兄弟為了得到新外套和新鞋子才加入跳繩隊，有一位女孩子為了得到佳績從而可以繼續升學——但他們的共通點是付出的努力十分真確。他們每天早上天未亮就必須從家裏出發，徒步走到學校練習；他們的課餘時間，除了分擔家務，便是跳繩；他們所苦惱的事，除了家裏的問題，便是如何跳得更快。苦嗎？必然的，他們也曾有放棄的念頭，但因為有朋輩和老師的支持，加上感受到跳繩帶來的挑戰，他們撐過了，以至可以站上世界的最高點。

片中的體育老師在鼓勵他們時，曾說：「一個人選擇不了自己的出身，但是你可以選擇自己成長的道路和生活。」這句說話亦十分適用於我機構的宿生。選擇這部電影，是希望藉著這真人真事，鼓勵我們的宿生。我們的宿生與片中孩子的背景十分相似：父母因為不同原因而不在他們身邊、單親家庭、新移民等。但孩子們沒有因為背景而自怨自艾，反倒靠著自身的努力闖出一條充滿希望的路。我們希望宿生能得到啟發，學效片中孩子走出自己的人生路。

電影中的對白固然十分激勵人心，然而，這個選擇背後也有其他人的支持，所付出的努力不容小覷。當觀賞電影時，有一幕令我十分難忘，就是老師在嚴厲外表下的溫暖扶持。由於要提升孩子的水平，體育老師強硬地將訓練時間提早至凌晨五點半。有一位住在山上的孩子，她特別怕黑，卻不敢怠慢，但當她翌晨戰戰兢兢地用電筒照明離家時，發現老師已騎著電單車在不遠處等著載她。這讓我聯想到我一班優秀的同工，在工作以外的時間為宿生無私的付出。

我們有寄養家長會自掏腰包帶寄養孩子到國外旅遊，因為希望他們能有同齡孩子的見識；我們的社工曾在極端情況下將宿生帶回家照顧；同工也會在工作以外時間陪伴宿生渡過公開考試放榜，並在家庭發生事故時陪伴他們；就算宿生已經離院，同工仍會跟進他們的情況。這一切，只因為我們真心在乎孩子。

縱使我們不能選擇自己的出身，卻可選擇自己要走的路，選擇了，就要堅持下去。過程中雖然會遇到不少打擊和挫折，但勿忘身邊有不少同行者與你們在一起。有些同行者表面上對你們十分嚴厲，但他們內裏總有一顆溫柔的心，希望你們能變得更好。

點點星光，源於孩子們在天未亮時，拿著電筒從四方八面走到學校練習的場景。老師也在學校的天台，亮著電筒指引他們學校的方向。他們每人代表著一顆星星，一顆星星的光十分微弱，但當所有星星聚集一起，便能發出耀眼的光芒。