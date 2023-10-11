睡眠對我們來說真的十分重要，大家每天會睡多少個小時呢？你睡醒後，會不會覺得疲倦，認為自己的睡眠質素不好呢？早前有機構進行一項「港人睡眠習慣調查」，調查發現近半港人平均睡6小時或以下，很多人睡眠質素並不理想。到底有甚麼壞習慣大大影響大家的睡眠質素？

睡覺佔了我們人生中很大部分的時間，你每日會花多少時間在睡眠上呢？早前加拿大楓之寶委託生活易在9月進行了一項「港人睡眠習慣調查」，當中訪問了694名受訪者，了解香港人的睡眠習慣。調查發現，接近一半（49%）的香港人每天只花6小時或以下睡覺，比一般7至9小時之睡眠時間建議低。但其實，有76%受訪者都知道自己是睡眠不足的，因為他們覺得「起床後仍覺攰」、「睡眠時間短」、「日間瞌眼瞓」。在睡眠不足的情況下，受訪者曾出現以下的情況：

● 專注力不足（52%）

● 頭痛、頭暈（46%）

● 容易發脾氣（44%）

而精神科專科醫生李允丰指，大家睡眠不足會影響身體及精神健康，更會增加患上某些疾病的風險，好像是心血管疾病、糖尿病、免疫力下降等等。

除了睡眠不足外，有超過4成的受訪者指一星期會至少出現4次失眠問題，而最令大家困擾的睡眠問題如下：

● 起床後仍覺疲倦（55%）

● 容易扎醒（35%）

● 多夢（30%）

● 需要半小時以上才可以入睡（29%）

● 半夜扎醒後難以繼續入睡（26%）

你受以上睡眠問題困擾嗎？如果有的話，你又有沒有想過是甚麼原因導致睡眠質量差？調查中指，有不少人在日常生活都會有以下的生活習慣，可能有機會影響你的睡眠：

● 經常使用電子產品（81%）

● 在睡覺前用電話（73%）

● 少曬太陽（41%）

● 因工作熬夜／日夜顛倒（21%）

● 晚上喝含咖啡因飲品（20%）

● 晚上做運動（13%）

調查中指，經常使用電子產品、在睡覺前用電話、少曬太陽及因工作熬夜／日夜顛倒是影響你睡眠的頭號主因！81%受訪港人經常使用電子產品，甚至近6成受訪者（56%）每天花6小時或以上看著電子產品的屏幕。李允丰醫生表示，日常少曬太陽、長時間或睡覺前使用釋放藍光的電子產品都可能會干擾腦部對晝夜的判斷，抑制褪黑素分泌。

而褪黑素是幫助身體調節生理時鐘、提高睡意。李醫生指出，如果受睡眠問題困擾，可嘗試改變干擾褪黑素分泌的習慣，但如果失眠情況持續超過一個月，就要趕快去看醫生了！