朱古力是「開心零食」，那甜蜜滋味在口中融化後，還會刺激大腦分泌「快樂荷爾蒙」，吃一口能帶來雙倍幸福，但同一時間又潛藏高糖高脂陷阱，讓人又愛又恨。消委會近日測試朱古力，包括黑朱古力與牛奶朱古力的營養成分，除了糖份與脂肪量驚人外，部分還被檢出致癌物多環芳香烴，幸好沒超標，當中在「Amedei Blanco De Criollo Extra Dark Chocolate 70%」樣本找出超標重金屬鎘，長期攝取或損腎臟！為了一口甜蜜，朱古力應怎樣選？

消委會在市面上搜羅29款朱古力，包括20款黑朱古力和9款牛奶朱古力，黑朱古力的可可含量介乎70%至80%，當中有2款使用甜味劑，無添加糖，售價從每包$28.8至$160。至於牛奶朱古力，7款的可可含量在30%以上，1款少於30%，另有一款沒有標示，每包價錢從$10至$158不等。

（消委會圖片）

綜觀所有朱古力樣本，超市常見的品牌瑞士蓮（Lindt），無論在黑朱古力抑或牛奶朱古力樣本當中，均獲滿分；其中在黑朱古力組別中，「Lindt Excellence MILD 70% Cocoa Mild Dark Chocolate」在同組所有5分樣本中價格最平（$28.8），而最貴的「Amedei Blanco De Criollo Extra Dark Chocolate 70%」（$160）僅得2分，完勝一眾貴價朱古力，性價比最高！

「Lindt Excellence MILD 70% Cocoa Mild Dark Chocolate」性價比最高！

（網上圖片）

消委會測試朱古力 | Amedei 朱古力重金屬鎘超標！

重金屬鎘天然存在於地殻表面，廣泛見於工業活動上，容易污染環境中的土壤、空氣、水域等，動植物一旦經這些渠道吸收到鎘後，就會在食物鏈中傳遞。若長期攝入鎘含量高的食物，或損腎臟，朱古力和可可粉是其一常見的鎘來源食物。

20款黑朱古力樣本中，被檢出的鎘含量從每公斤0.039毫克至0.937毫克，相差23倍！當中「Amedei Blanco De Criollo Extra Dark Chocolate 70%」的鎘含量最高，超出歐盟規定的上限17.1%！至於牛奶朱古力樣本均合符歐盟標準，鎘含量從每公斤0.009毫克至0.092毫克，相距9.2倍。除鎘以外，全部黑朱古力都被驗出鉛，9款含砷；而牛奶朱古力則有5款含鉛，均不含砷，全部樣本的鉛與砷含量都沒有超出標準上限。

「Amedei Blanco De Criollo Extra Dark Chocolate 70%」重金屬鎘超標

（網上圖片）

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