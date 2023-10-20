冷鋒及東北季候風今晚到著，氣溫大跌7度，急降至21度！未來的重陽連假將會是一星期內最清涼的幾日，溫度介乎21至27度，打鼓巔在10月22日更跌至19度！當大家面對天氣轉涼，第一時間可能會想到多穿衣服，但原來穿得多不一定能保暖！如果穿錯衣服，還可能會愈穿愈凍！究竟點著先啱？此外，天氣轉涼大家可能會拿出Heattech內衣，負責研發UNIQLO Heattech的部長亦分享了保暖衣的原理及3大錯誤穿法！即睇正確保暖大法度過涼浸浸的一星期！

轉涼天氣保暖大法 | 4件衣服穿搭法！鬆緊程度影響禦寒效果？

來到10月尾，天氣終於有轉涼跡象！大家拿出自己的長袖衫褲沒有？怕冷的朋友分分鐘要在星期六至一的重陽連假多添幾件衣物才能抵抗冷鋒來襲！不過穿得多並不代表一定保暖，日本NHK節目《R的法則》曾經證實穿得多和太密實會令體溫急升，排出的汗水會吸熱，最後使體溫不升反降，愈穿愈冷！

節目中的專家指第一件、最貼近皮膚的衣服應該是以貼身的發熱內衣打底，當內衣的發熱效力愈強，保暖的效果愈好！然後第二件需穿上一件較鬆身的衣服，留有空間讓熱力流通一下，再加上一件較大的有領衣服，不過手袖要較緊，最後可以穿上外套或大褸就能成功保暖！

（圖片來源：Envato）

4件衣服穿搭法

第一層：以貼身的發熱內衣打底

第二層：穿上一件較鬆身的衣服

第三層：穿一件較大的有領衣服，手袖要較緊

第四層：穿上外套或大褸

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