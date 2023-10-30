膝蓋就像天氣預報，只要天氣稍為變冷，早上起床時就容易感到痠痛，上下樓梯時更感覺膝蓋卡著，容易痠軟無力，這些難道都與天氣變化有關嗎？究竟天氣冷膝蓋痛原因是甚麼？該如何緩解膝蓋不適？今次為大家帶來天氣冷膝蓋痛原因，並提供4個緩解方法、護膝運動。

天氣冷膝蓋痛原因是甚麼？

膝關節疼痛的原因有很多，但為甚麼天氣一冷，這些老毛病便紛紛冒出來？關於天冷膝蓋痛的確切原因尚在討論中，不少專家甚至軍方研究也認為是因為冷鋒到來時會伴隨著低氣壓，空氣對身體的壓力也會變小，導致我們的肌肉收緊、關節腫脹，才會因此感到疼痛。當然膝關節曾有過創傷、勞損，或是膝關節隨著歲數增長而逐漸退化，都較容易在天氣冷時感到膝蓋不適。

膝關節的溫度本來就比其他身體部位來得較冷，其中的原因是缺少肌肉覆蓋。如果有關節創傷及勞損，血液循環會進一步減少。（圖片來源: BMJ Open Sport & Exercise Medicine）

容易因天氣冷關節痛的3個常見關節疾病

膝蓋一旦經歷損傷便需要大量時間恢復，當天氣產生變化時，這個脆弱的部位便會更加敏感，以下為你列舉3個容易因為天氣冷而膝蓋不適的膝關節疾病：

1. 膝關節勞損

膝蓋是穩定身體下肢的重要關節，若是經外力撞擊而產生扭傷、骨折，或是長期在熱身不足、姿勢不當的情況下，進行會對膝蓋造成負荷的激烈運動，便容易帶給膝關節嚴重損害，若不及早治療便容易演變為長期痛症，在天氣明顯變化時，膝蓋容易變得敏感不適。

2. 類風濕性關節炎

類風濕性關節炎屬於慢性關節炎，起因來自於免疫系統失調，誤把關節當成外來敵人攻擊，進而導致關節發炎。早期症狀為小關節處產生紅腫、疼痛、早起時僵硬，隨著時間惡化則會演變為多處關節損傷。但這個病症都是遺傳的，發症多會雙側同時出現。

3. 退化性關節炎

退化性關節炎是由於關節損傷、身體老化等因素，導致關節滑液分泌不足，使軟骨過度磨損，進而使關節變形影響正常活動。這類關節炎常見於長者。