有些人，一聽到別人有脫髪情況，馬上「中醫」上身，斷定人家「你腎虛啊！要補腎啊！」，然後就引用《黃帝內經》「肝藏血」、「髮為血之餘」、「腎藏精，其華在髮」，聽得對家覺得言之有理，馬上買一堆補腎藥積極進補，但有些個案，吃了補腎藥，頭髮卻毫無起色，甚至還加重情況。

脫髪其實也分虛實，虛證是肝腎虧虛導致脫髮，若用現代話語去理解，即是肝和腎的energy（能量）達不到本應健康運行的狀態，肝腎虧虛的頭髪表癥是乾枯焦黃如一堆稈草般，這個情況去補腎，是對的方向，而且效果不錯。

但有些脫髪則屬實證，可觀察到的表癥，是整個天庭都是油光滿面，那是身體油脂分泌失衡，若發生在頭皮上，就是西醫説的脂溢性脫髪了。為甚麼一個人會油脂分泌失衡呢？從中醫角度，是腸道濕熱、肝氣鬱滯、膽肺胃之痰濕不降反上逆，這也跟西醫理解之脂溢性皮炎成因——情緒起伏大，緊張焦慮及壓力過大（即肝鬱）不謀而合。這個身體狀況再去補肝補腎，頭皮只會愈補愈出油、油脂只會在頭皮愈堵愈嚴重；所以，脫髪實證首先是要疏肝鬱、降肺氣和化痰濕，才能生髪有望。

中醫處理脫髪問題，除了內治外，亦有外治，就是用梅花針療法。《內經》中所記載的「揚刺「（即五星針），即梅花針，它是由5至7枚小針組成的梅花狀針頭，對幫助生髪非常有效。何解我要介紹梅花針呢？因為我也曾試過脫髮和斑禿 (Alopecia Areata)，亦是靠敲梅花針把頭髪重生。那時要處理先父後事，傷心之餘亦要四處奔走，一心要把先父的葬禮和墓地搞得妥妥當當，當幾個月之後整件事完畢之後，人整副精力長期很集中然後鬆一口氣，身體就有狀況了：有一天洗完頭吹頭的時候，在鏡子一看，赫然發現右邊有一塊斑禿。一般西醫的處理方法，是在頭殻患處打類固醇，而我的個人取向是：何不先嘗試先用較天然的方式去幫自己「撻著」身體機能？於是我選擇了敲梅花針。



（圖片來源：amazon.cn）

敲梅花針，自己或請家人協助也可以。(1) 梅花針可在佐敦那間大型國貨公司賣醫療器材那一層找到。一支針大約$15港幣而已，亦可在大型網上購物平台購買。(2) 梅花針不要與人共用，衞生考慮，只能在同一個人身上用，用前用後都要用酒精消毒，保存好的話，可重用幾次。 (3) 敲梅花針的原理是：藉以中強力度敲身體部位和穴位，達至疏通經絡、調節臟腑、祛邪扶正、增強氣血、促進血液循環及微循環。(4) 處理脫髪或斑禿，在頭部脫髮區域，先用酒精消毒，原則是只叩擊皮膚，不傷肌肉，要叩到微刺痛的感覺，最好是泛起的紅暈形狀，即使有些微血滲也屬可接受，不用過份驚恐。(5) 敲完脫髮區域之外，建議全頭敲針，為的是防止繼續脫髮，敲到頭頂百會穴的時候，可多敲幾下。(6) 若有家人協助，可請家人幫手敲背部督脈（中間脊椎）兩旁的膀胱經，由底部敲到上頭的位置，來回幾次。這樣堅持隔日敲，快則6至8星期，就會開始見到從毛囊慢慢長出來的小黑點，那就是毛髮再現的第一步了。