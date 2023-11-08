都市人生活緊張繁忙，加上不定時的飲食習慣，對健康構成負擔。為改善體質、提升健康，不少人選擇服用保健品。然而，如何確保能購入正品正貨是消費者們重要的考慮。經濟日報集團成員、獨家代理多個國際保健品牌的「樂本健」，一直致力打造香港No.1結合健康資訊與保健產品網購平台，為品質嚴格把關，配合完善的售後服務，給予消費者信心保證。樂本健更連續四年蟬聯「健康同行夥伴大獎」健康食品及保健品類別「傑出香港健康產品網上購物平台」殊榮。



樂本健助理市務經理Carman Yuen表示，目前旗下平台獨家引入的國際優質保健品牌包括：加拿大銷售No.1的維柏健webber naturals 、降醇速．納豆紅麴、澳洲茶包「酸立通」及澳洲幫骨等。「我們的產品更獲得多位名人推薦，例如著名股評人陳永陸、郭思治、藝人趙頌茹，還有退休心臟專科護士等的支持。」



特設標籤 防止偽冒產品



而作為獨家總代理，Carman強調，樂本健一直堅持「正品正貨」，產品經官方授權、原裝進口，無論運輸及儲存均一絲不苟，長期監控溫度、濕度和清潔度。然而，市面上充斥着不同的水貨、假貨，來源不明、儲存不當，不但品質無保證，若消費者不慎誤服更會隨時損害健康。為協助消費者識別正貨，樂本健透過一系列措施，防止偽冒產品。



以維柏健webber naturals為例，產品瓶身會貼上「加拿大獨家授權、正品正貨」的銀色標籤，一旦撕掉，會留有「VOID」的字樣；此外，澳洲茶包「酸立通」及澳洲幫骨，則會貼上「澳洲入口、原裝正貨」標籤；至於降醇速．納豆紅麴，盒上亦清晰列明「香港及澳門總代理：樂本健有限公司」等資料。透過這些標籤識別，消費者選購樂本健產品時，即更安心放心。



完善售後服務 手機App提供最新資訊



正品正貨、優質產品固然是消費者的信心來源，不過要成為優質的網上購物平台，完善的售後服務更是不可或缺。當顧客經樂本健的平台，購買保健品後有任何疑問，除可直接致電客戶服務大使查詢，亦可親身到會員中心，由專人即場解答健康疑問。Carman補充：「疫情過後，市民大眾對健康產品及網上購物的需求有增無減，故樂本健推出了全新的手機App，方便會員第一時間接收最新優惠及健康資訊，全面提升購物體驗。」



對於日後如何提升樂本健的網購平台，Carman說：「健康就是財富。我們未來會繼續優化服務，引入更多優質產品，全面照顧大家的健康所需，務求助每一位港人，都活得健康又富足！」