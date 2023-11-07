今年74歲的名廚周中師傅因患上末期腎衰竭，近年已減少亮相幕前。不過，他近日應邀在TVB飲食節目《請客必食18道菜》擔任嘉賓，在節目中雖然一頭白髮、身形消瘦不少，不過仍相當有活力，笑容滿臉。周中曾透露，目前每晚睡覺均需使用自動洗腎機（APD）「洗肚」，不過適應後已不影響生活，甚至離港工作時更可帶備洗肚水，不損生活質素。

確診後全戒煙酒

周中師傅近日為黎耀祥主持的節目《請客必食18道菜》擔任嘉賓，聯同曾志偉、薛家燕、顧紀筠、李家鼎、鄭丹瑞、馬時亨等，在中華廚藝學院用膳。身穿中山裝的周中當日亦有與其他嘉賓接受《TVB娛樂新聞台》訪問，全程未有太多發言。雖然片段可見周中身形消瘦不少、臉色灰暗，但精神尚可，不時露出笑容。

周中過去曾公開分享指，2013年刷牙時發覺雙手顫抖，經求醫後始知確診末期腎衰竭，須即時入急症室、洗血。他當時坦言：

「末期喎會死人，緊係驚啦，點會唔驚？」

周中確診後已戒掉煙酒，減少進食份量。同時，他選擇以自動腹膜透析在家中進行治療，每晚睡覺時以機器「洗肚」10小時，早上出門前再注入2公升洗肚水。他稱，起初感到舉步維艱，但適應後已不影響生活，甚至離港工作時更可帶備洗肚水，不影響生活質素。

末期腎衰竭可致命 4類人士高危

全球華人腎臟病學會主席李錦滔稱，隨著糖尿病患者持續增加，可預見腎病患者數量持續增加，令腎科人手不足有潛在隱憂。李錦滔表示，病人在家洗肚，初期需由腎科醫生及透析護士訓練，但日常則對醫護需求減少。家居洗肚在疫情下更發揮正面作用，令病人減少外出感染風險，同時醫護人員網上教育病人，亦確保得到有足夠支援和照顧，反映腹透優先政策值得續推。

腎衰竭患者「洗肚」

4大好處

1. 自行掌控洗肚時間，不用長期前往醫院

2. 有政府補貼，洗肚治療成本較低

3. 患腹膜炎、排走尿毒素的指標高於國際醫學標準

4. 改善貧血問題

資料來源：香港腎科學會、全球華人腎臓病學會

據本港醫院管理局資料指，腎功能衰竭可影響身體所有器官的運作，當發展至末期腎衰竭，若沒有透析治療或腎臟移植，則可致命。

慢性衰竭竭成因眾多，部分涉及併發症及遺傳問題，而4類人士屬於高危一族——糖尿病、腎小球腎炎（包括紅斑狼瘡腎炎）、高血壓，以及有先天性腎病及腎病家族病歷，其中糖尿病屬最大元兇。

腎病科專科醫生何繼良早前表示，腎病早期症狀不明顯，只能依賴身體檢查時發現，若待至有蛋白尿等明顯徵狀時才被發現，即病情或步入中至晚期階段，或已難以逆轉；若病情已至末期更需洗腎或換腎，而洗腎患者的5年存活率僅約43%，逾半患者最終死於心血管疾病。

拆解初期及晚期徵狀

腎病及慢性腎衰竭

初期階段10大徵狀

1. 小便帶血／茶色尿（血尿）

2. 小便帶泡沫（蛋白尿）

3. 小便混濁（尿感染）

4. 小便赤痛、頻密

5. 小便感困難、不暢順

6. 小便排出小沙石

7. 多尿、尿量減少、夜尿

8. 腰腹疼痛

9. 足踝或眼皮浮腫

10.血壓高

資料來源：醫院管理局

腎功能降至衰竭階段

8大徵狀

1. 夜尿、尿量減少

2. 食慾不振、噁心、嘔吐

3. 疲倦、臉色蒼白（貧血）

4. 皮膚痕癢

5.高血壓

6. 氣喘

7. 水腫（足踝或眼皮浮腫）

8. 神智不清、抽搐、昏迷

資料來源：醫院管理局

8招預防慢性腎衰竭

腎臟就如身體清道夫，幫助排泄身體內經新陳代謝產生的廢物，協調體內水分、電解物、酸鹼度、血壓等，以及製造紅血球激素和協助製造維他命D。若腎功能受損，恐引發多種身體功能問題，故應及早預防，可留意以下8招預防慢性腎衰竭：

1. 多喝清水

保持足夠尿量，可預防腎石及尿道炎

2.注意個人衛生

以免受尿道感染，女性及小孩為較易受尿道感染者

3. 注意飲食

避免進食過量鹽份和肉類，曾患腎結石者應避免高鈣、草酸的食物

4.勿亂服用藥物

例如風濕止痛藥、抗生素等，亂服藥容易「傷腎」

5. 預防由其他疾病引起的併發症

例如預防糖尿病、高血壓等，必須適當控制血糖及血壓

6. 及早醫治尿道阻塞疾病

各類尿道阻塞疾病必須及早矯正，例如及早清除腎石、設法找出腎石原因等

7. 定期檢查

定期檢查身體及檢驗小便，可及早發現腎病，如有血尿、蛋白尿等，需及早治療

8. 及早治療

如患上腎病，例如腎炎，都要及早治療，以免惡化