床蝨危機近期由法國及英國傳至韓國，韓國多個城市爆發蝨患，情況遍及多個公共場所，首爾市政府近日巡查全市酒店和澡堂等公眾場所，並在地鐵、戲院等場所消毒。有台灣知名旅遊達人提醒，床蝨經常在便宜旅館互相傳染，入住酒店要先徹底檢查床單、枕頭、被單及窗簾等位置；又指出一個旅遊時拍攝「戰利品」的習慣，有機會導致床蝨爬入行李箱跟隨旅客回家。

首爾撥300萬滅蝨

綜合韓媒報道，韓國的首爾、仁川及大邱等多個城市出現床蝨肆虐情況，公共場所，包括考試院、時鐘酒店、桑拿院及戲院等也現蝨蹤。單單在首爾25個轄區，已有7區至少17宗報告出現床蝨。當地有民眾擔心惹床蝨回家，搭公共交通工具避免坐於座位上，也避免去戲院看電影。首爾市政府上周二（10月31日）起已巡查全市酒店和澡堂等公眾場所，並在地鐵、戲院等場所消毒。

有當地專家指當地床蝨問題過在多年前幾乎絕跡，今次捲土重來有機會是疫情退卻後各國恢復通關，床蝨經由旅客、行李或貨物總歐洲傳入所致。當局已決定成立専責委員會應對，當中首爾市政府緊急更撥款5億韓圜（約300萬港元），重點管理高風險地區。

把「戰利品」攤床拍照高危

對於不少準備赴韓旅遊的旅客，台灣知名旅遊達人及作家943表示，床蝨會藉由交通工具的椅墊傳播，例如絨布椅墊。同時也經常在便宜旅館中互相傳染。

她建議遊客到位於床蝨流行地區的酒店時，不要把所有衣服都拿出來放在床上，也不要把購物的「戰利品」攤在床上拍照。因為床蝨有機會爬進行李箱，跟隨旅客搭機回家，令床蝨危機傳至別國。

943指出，在挑選酒店除了要講座衛生外，旅客最好也自行攜帶不織布的床墊紙，入住酒店要先徹底檢查床單、枕頭、被單，甚至窗簾。

遭床蝨叮咬可致貧血

本港皮膚科專科醫生胡惠福接受《晴報》訪問時曾指，被床蝨過度重複叮咬吸血，極端情況甚至可引致貧血。他表示，被咬後皮膚通常會出現一粒粒痕癢的紅腫丘疹，或丘疹性蕁麻疹，主要在面頸、手腳等皮膚外露位置，嚴重者會出現大水泡，甚至誘發過敏性休克（Anaphylaxis）、繼發性細菌感染。

胡醫生指，蝨咬患處一般會在1至2周後逐漸消退，其後或會留下色素沉澱，若皮膚出現丘疹性蕁麻疹，尤其當患者不斷搔抓時，甚至可能需要數周至數月才會痊癒。

3個方法預防外遊帶床蝨回家

據本港食物環境衞生署資料，肉眼難以發現床蝨的卵和幼蟲，而成蟲則會匿藏於行李的小縫隙，因此一般不易察覺，旅客外遊時有機會意外把床蝨帶回家或轉移至其他住宿，建議市民可透過以下方法避免：

1. 徹底檢查酒店房間

仔細檢查房間內是否有床蝨活動的蹤跡，例如有否發現存活或死去的床蝨、蛻皮、蟲卵、被褥上的血漬或「甜霉味」，尤其應注意床墊、枕頭、床的罅隙、床周圍的木質結構及牆與家具之間的空隙。如發現木蝨活動的蹤跡，應立刻要求更換另一間清潔的房間。

而檢查前最好將行李放在房間外面、洗手間內或經確定沒有床蝨的桌子上。

2. 減少取出個人物品

即使房內沒有發現床蝨，亦不能完全排除入侵的可能性，因為在入侵初期，很難發現其蹤跡。因此，旅客應盡量減少取出行李物品，以及將行李放在妥善密封的膠袋內，離開酒店後，用過的膠袋應立即丟棄。

3. 回家後消毒

旅客如懷疑曾經住宿的房間有木蝨為患，例如身體有被蟲咬的痕跡或發現有血斑點的被褥，回家後應把行李另行擺放，例如放在洗手間。另外，行李及其他物品亦應以高溫處理，衣物可以用攝氏60度或以上熱水清洗，行李同樣以至少60度高溫處理，接觸維持至少20秒。

床蝨宜用高溫滅殺

至於滅蝨的方法，本港滅蟲公司「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣曾接受《晴報》訪問指，一般情況下床蝨及蟲卵遇上攝氏60度或以上高溫便會死亡，建議市民若懷疑遇上蝨患，可嘗試用高溫方法滅蝨，最有效率之餘，對人體影響及經濟成本也較低。

以衣物為例，用熱水洗衫即可殺死床蝨；至於床褥、被鋪較難水洗的物品，使用一般的蒸汽掛熨或蒸汽熨斗滅蝨即可。不過他提醒，高溫方法只能用作紓緩，由於床蝨繁殖速度快，問題嚴重最好還是盡快請專業滅蟲公司上門處理。

高溫滅蝨自救方法

最佳：蒸氣掛熨、蒸氣熨斗

方便且易用，為最佳選擇

次選：熱風槍

夠高溫，惟小心灼傷物件

次選：風筒

方便，但要避免風嘴太貼近物件表面，否則造成阻塞易生危險

處理床褥被鋪

仔細地高溫熨邊角等床蝨匿藏的位置

處理電掣位置

避免直接用高蒸氣噴灑，建議在電掣上鋪毛布作阻隔， 再以高溫處理

處理衣服

用60°以上熱水清洗

資料來源：「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣