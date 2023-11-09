有段時間，竹炭麵包、竹炭軟雪糕等爆熱。雖然現在熱潮好像減退，但偶然間也會在點心茶樓或西式餐廳等遇見竹炭包點。萬聖節前夕，一位移居了英國的讀者問，想用竹炭粉製作曲奇餅給小朋友帶回學校分享給同學。她想知道，竹炭粉是否人人都適合？

（圖片由作者提供）

竹炭粉是甚麼？

竹炭，又名活性碳，是一種黑色幼粉末，是透過燃燒椰子殼、果仁殼等物質製成的，然後透過與氣體一起加熱來「激活」。這個過程可令竹炭產生無數細小孔隙，導致令結構成為負電荷，因而容易攝獲正電的物質，特別是毒素、藥物、氣體等，從而從糞便排出體外。所以有時候不慎服用過多藥物而引致中毒的病人，醫護人員會用活性炭去解毒。

用以色素製作食物的食物級竹炭粉，通常是從椰子殼中提取的；可是，竹炭粉只是色素，並沒有排毒的效果。

竹炭粉並非人人適合

以醫藥用的話，一般用來解毒成人分量會用上25至100克的；不過就會有副作用，例如便秘、肚痛等症狀。

（圖片由作者提供）

以用作食物色素的分量來說，只是1茶匙或以下而已，以這個分量，如果也只是偶然才吃一次，對普通人士來說，應該屬於安全的。

哪些人不適合長期進食竹炭粉？

長期服用藥物人士。

由於竹炭粉減少身體吸收藥物，長期進食含有竹炭粉的食物，或會減少藥物的效用。所影響的藥物包括：

糖尿病藥物

血壓藥

止痛藥

去水藥

心律不正藥物

精神科藥物

癲癇藥物

類風濕關節炎藥

阿士匹靈

避孕藥



美國國立醫學圖書館建議，減少對藥物的阻礙，最好等待服用藥物之後1小時，才進食竹炭粉食物。至於避孕藥，服藥後至少3小時或服藥前12小時之間吃進食含竹炭粉粉食物，確保劑量盡可能有效。



