有用「長者醫療券計劃」的朋友要注意了，衞生署早前宣布將推出為期3年的「長者醫療券獎賞先導計劃」，合資格的人士可以獲發500元獎賞至其醫療券戶口，以用在持續預防護理和慢性疾病管理等服務上，即睇推出時間及詳情。

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衞生署在11月9日公布，香港將在11月13日推出為期三3年的「長者醫療券獎賞先導計劃」（「獎賞先導計劃」），透過發放獎賞鼓勵65歲或以上合資格長者使用醫療券在持續預防護理和慢性疾病管理之上。而政府預計，這個「獎賞先導計劃」可惠及接近170萬名合資格長者。

「獎賞先導計劃」將會在2023年在11月13日開始至2026年12月31日為止，只要長者每年在同一年度內，即是該年的1月至12月，累計使用$1,000或以上的醫療券作預防疾病和管理健康等特定基層醫療用途上，醫健通（資助）系統就會自動派發$500獎賞至你的醫療券戶口，這$500同樣作特定基層醫療用途，所以大家不用再額外登記。所以，合資格長者在該年度所得的醫療券總額會由$2,000升至$2,500。以下有幾個常見的問題，大家可以了解多些今次的計劃！

問題1. 「獎賞先導計劃」下的特定基層醫療服務有哪些？

「獎賞先導計劃」下的特定基層醫療服務包括4種：

1. 由已登記參與長者醫療券計劃的西醫、中醫和牙醫提供的預防疾病、跟進／監測慢性疾病服務，好像是健康評估、驗身、篩檢、疫苗注射、慢性疾病管理、牙齒檢查、洗牙、脫牙、補牙等

2. 「慢性疾病共同治理先導計劃」的高血壓和糖尿病篩查，以及治療階段服務

3. 地區康健中心／地區康健站提供的個人化服務和社區復康計劃

4. 香港大學深圳醫院十一個指定診療中心和該醫院屬下的健康服務中心所提供的預防疾病、跟進/監測慢性疾病門診服務

問題2. 「獎賞先導計劃」累積時段怎樣計算？

「獎賞先導計劃」累積時段（即可累計開支以獲取獎賞的時段）：

2024年度獎賞：2023年11月13日至2024年12月31日

2025年度獎賞：2025年1月1日至2025年12月31日

2026年度獎賞：2026年1月1日至2026年12月31日

問題3. 「獎賞先導計劃」獎賞使用期限？

每年度所得獎賞的使用期限為第二年的12月31日，要留意未及使用的獎賞不能累積，逾期就會失效；在大家支付特定基層醫療服務費用時，會先自動扣除獎賞金額。

問題4. 「獎賞先導計劃」會影響醫療券戶口金額上限嗎？

另外，醫療券金額與獎賞金額是會分開處理的，所以醫療券戶口內的累積金額上限並不會受影響；不過要留意以獎賞支付的特定基層醫療服務費用不會計算在該年度累積使用的醫療券金額內，即是不能「以獎賞換獎賞」。

問題5. 「獎賞先導計劃」可以和配偶一同計算嗎？

而「獎賞先導計劃」只會記錄為個人的累積金額，即是不能與其配偶的累積金額共同計算；所獲得的獎賞亦不可與配偶共用。

大家在長者以獎賞及／或醫療券支付特定基層醫療服務費，都會收到電話短訊通知獎賞及／或醫療券的餘額。想更多長者醫療券計劃的詳情，可到網頁或致長者電2838 2311。