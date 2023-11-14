新聞媒體急不及待的，用上「氣溫急降」和「低溫要來了」等字眼，來形容這兩周的氣溫預測。中午12點，看看手機的資訊，現在是22度，清風送爽，和暖合適，可以說是全年最期待，最好的天氣。20度，早晚的18、19度，明明舒爽，跟「急降」和「低溫」，不是還有一段距離嗎？！

氣候變化下，位處亞熱帶地區的城市，如香港，雖然不至於如泰國，會迎來難耐的50度夏季，但是長期活在30度的氣溫之中。春夏秋冬，漸變得不太分明。春天短暫停留（只感受到它帶來的濕氣）後，夏天回歸的特別早異常長。也許夏天太過霸道了，秋天11月姍姍來遲。是來得太晚了？！秋天遲遲不願離開，迫得冬天匆匆路過……

一年下來，彷彿只剩下兩個季節，夏天和秋天。也因為這樣，夏衣，短袖上衣和短褲，佔衣櫥的百分比愈來愈高；冬衣，各類毛衣和大衣，漸變得可有可無。9月過後，時裝店的櫥窗模特兒，穿上厚厚的冬衣，對比穿著薄薄夏衣的客人，視覺上，感覺上，滿滿滑䅲的衝突感。難得迎來30度以下，才20度的日子，怪不得，急得要以「懸崖式下降」和「低見17度」等來迎接。

還是一句啦，早晚有點冷，要多注意哦～

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