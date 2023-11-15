韓國雙人男團「One Two」成員吳長勳，今早（14日）因大腸癌病逝，終年47歲。早前，本港腸胃肝臟科專科醫生房嘉略接受《晴報》訪問指，大腸癌初期沒明顯病徵，不過可以定期留意自己的大便習慣有否出現改變，如果異常情況持續1個月以上宜盡快求醫。

2月證實患癌

綜合韓媒報道，「One Two」另一位成員宋虎範透露，隊友吳長勳今年2月發現患上末期大腸癌。儘管化療療程一度有效，不過由於腫瘤屬神經內分泌瘤，因此擴散速度相當快。吳長勳最終不敵癌魔，今早（14日）6時半不幸病逝，預計周四（16日）出殯，留下才結婚4年的遺孀。

男團「One Two」由吳長勳、宋虎範組成，兩人2003年自經紀公司JYP出道，首張專輯《Now Butt》一推出便大受歡迎。其後離開JYP後發行《Thump》、《Mean Girls》與《Starry Night》等專輯，並在2010年淡出幕前。吳長勳後來專注在製作人與DJ身分，繼續在演藝圈擔任幕後工作。

初期沒明顯病徵 留意大便變化

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。

腸胃肝臟科專科醫生房嘉略接受《晴報》訪問指，早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

初期大腸癌3大警號

1. 大便習慣改變

● 粗幼程度不一樣

● 大便次數增加

● 大便形狀，變細

2. 便血

● 大便有血

● 排黏液便

3. 肚子脹痛

大腸癌7大高危因素︰

1. 年過50

2. 男士

3. 家族曾經有人患大腸癌

4. 經常進食醃制、高脂及油膩食物（如紅肉及加工食品）

5. 吸煙或飲酒

6. 缺乏運動

7. 肥胖

房醫生提醒，有家族病史的人比正常人，患上大腸癌的風險高出1.5至2倍幾。因此，高風險人士即使本身沒有任何病徵，他們亦應定期進行大腸癌篩查，避免演變成癌症，

「透過大腸癌篩查，可以有效預防大腸癌，因為大多數大腸癌是由大腸瘜肉演變而成，當接受大腸鏡發現大腸瘜肉時，可以同時進行切除，即時解除風險。而大腸鏡亦可以了解患者大腸瘜肉數量及尺寸，了解其大腸癌的風險。一旦未有及時求醫，可能已經錯過黃金治療時間。」

無病無痛應主動接受檢查

房醫生指，正正是大腸癌的初期病徵不明顯，即使「無病無痛」亦應該主動接受檢查，

「目前香港正推行大腸癌篩查計劃，鼓勵50至75歲及沒有症狀的香港居民，接受大便隱血測試，如發現有任何問題，就會進一步進行大腸鏡檢查；至於外國亦建議45歲以上應定期接受大腸癌篩查，包括驗大便及大腸鏡等。」

大便隱血測試與照大腸鏡檢查分別

房醫生表示，大便隱血測試與照大腸鏡各有好處，大便隱血測試是非入侵性，檢查較方便，惟測試只限於有否患上大腸癌，較難判斷有沒有瘜肉問題；而後者直接看見腸道有沒有腫瘤或瘜肉問題，同步進行切除瘜肉及抽取組織樣本作化驗。不過檢查前需要戒口，前一晚需喝洗腸劑等。