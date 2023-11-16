糖尿病並非老人「專利」。內地一名29歲網紅患糖尿病多時，先後多次因酮酸中毒入院，曾為此決心戒口改善飲食。日前他就被發現倒斃家中，由於獨居故相隔一段時間才被人發現，至救援人員到場時已返魂乏術。有本地醫生就表示糖尿病早期病徵並不明顯，建議多做血糖嚴查儘早發現問題。

29歲網紅家中暴斃 疑獨居無人發現失救

綜合內地傳媒報道，網名「快樂小趙」的當地網上紅人今日（14日）驚傳在家中暴斃身亡，得年29歲。有自稱其好友的網民指他身體狀況向來不佳，亦有指他患有糖尿病多時，過去曾因酮酸中毒而多次入院，未料年僅29歲即撒手人寰。

有自稱為「快樂小趙」好友的網民透露，他疑似在今早被發現於家中暴斃。由於他是獨居自住，事發時未有人發現因而錯過黃金搶救時間，至救援人員接報抵達現場時快樂小趙已無生命跡象。該網民又指快樂小趙的確實死因目前尚在調查中，祝福對方指「希望無憂無慮走向下一輩子」。

巴士上鬧乘客爆紅 酮酸中毒多次入院

有報道指快樂小趙生前患有糖尿病，因酮酸中毒而多次入院，對上一次入院時間是今年8月，據報當時快樂小趙的神態已甚虛弱，惟今次死因是否與糖尿病有關仍有待調查。

「快樂小趙」製作的影片以搞笑為主。2020年，他發布一段於巴士上怒罵吵鬧乘客的影片大受歡迎，令他的知名度急升，至今在社交平台擁有37.5萬名「粉絲」。月前他曾因酮酸中毒入院，所幸及時發現而被送院獲救。報道指他自此小心控制飲食，惟健康狀況未有大改進；至5天前其社交平台開始停止更新，並於昨日傳出死訊。

酮酸中毒損腎功能 情況嚴重可致命

內科專科醫生譚雋熹接受《晴報》訪問時曾表示，酮酸中毒為1型糖尿病出現的併發症，患者會出現腎功能受損、高鉀、脫水及血酸過高問題，如未有及時治療，嚴重可以致命，而飲用高糖飲品，令血糖指數上升，會增加出現併發症機會，導致腎功能受損、高鉀、脫水及血酸過高問題。

糖尿病患者5大健康建議



1. 適當進行一些減壓活動，放鬆身心

2. 盡量集中在飯後1至2小時運動（如散步、慢跑等有氧運動）

3. 清淡飲食，避免暴飲暴食

4. 避免吸煙、酗酒

5. 定期監測空腹血糖、餐後血糖和糖化血紅強白

資料來源：內科專科醫生譚雋熹

糖尿病成因+病徵

本港內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力曾經接受《晴報》記者訪問，指糖尿病是一種慢性疾病，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。

糖尿病5大常見病徵

1. 異常口渴

2. 尿頻

3. 容易疲倦

4. 體重下降

5. 視力模糊



資料來源：內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力

一般而言，糖尿病初期病徵並不明顯，常見多為異常口渴、尿頻、容易疲倦、體重下降、視力模糊等，而部分患者可能未必有明顯病徵，待出現併發症才驚覺患上糖尿病。黃醫生指，家族有糖尿病史、肥胖人士及患有高血壓、高膽固醇、曾有妊娠糖尿病等人士，都屬於患上糖尿病高危人士。他又提醒即使沒有高危因素、沒有症狀的人士，年逾35歲都應考慮做血糖檢測，當發現有病徵才做檢查可能已經太遲。