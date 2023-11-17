床蝨為患引起全城關注，不少市民紛紛購買被稱為「滅蝨神器」的DE粉（即矽藻土），不過滅蟲公司「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣提醒，DE粉是「極危險嘅滅蝨產品」，使用方法錯誤或對人體有害，1類人士更加忌用；此外，不少人對於DE粉應「乾用」抑或「濕噴」有疑惑，他亦逐一拆解。

阿臣於帖文指出，不少面對蝨患的市民會購買DE粉滅蝨，但他提醒任何本身患有呼吸道疾病或有隱憂的人士，都不適宜使用DE粉，否則恐令相關徵狀加劇，「而一般朋友都會因此呼吸變得異常，皮膚唔舒服，喉嚨乾甚至脫髮」。

他指出，自己在處理蝨患個案時，並非任何情況都使用DE粉，只有在正在裝修或「垃圾屋」級別單位才會使用適量DE粉，而且落粉時會用上專業工具以將影響減至最低。

乾用vs濕噴

另外，不少網民疑惑DE粉應「乾用」抑或「濕噴」，阿臣指出其實可以「濕噴」，目的是將粉末四散後被吸入人體的機會減低，不過就只屬不欲棄DE粉不用時的「補救措施」，「提醒各位，任何粉末處理很危險的，請慎用。」

他又引用一款DE粉產品的使用說明指出，DE粉可採用濕噴方式，指DE粉會吸水、但不溶於水，因為其粒徑非常微小，容易噴灑，在水乾後會如一層薄灰塵附在表面。

用錯方法滅蝨適得其反

DE粉使用不當有機會影響健康，阿臣早前接受訪問時曾指出，處理床蝨問題有3大錯誤方法，不正確使用DE粉正是其一。他解釋指DE粉必須適當使用才能達到效果，而且單靠一種方法滅蝨亦未必可追上床蝨繁殖速度，變相只會令床蝨蔓延全屋。阿臣又指，由於床蝨其實懂得繞道而行，DE粉的投放位置要相當精準，最好同時配合殺蟲劑及高溫蒸氣，才能發揮最大效用，在家中使用DE粉時要注意以下幾點：

1.使用合適投放工具

很多人會利用匙羹潷起DE粉再放在地上，不過此做法難精準投放，建議可以將DE粉放入醬料瓶再按壓噴出，可以更精準覆蓋每個角落，如使用噴粉機更加理想。

2.加水防粉塵漂散

阿臣強調，即使生產廠稱DE粉屬食品級物料，但粉末透過口鼻進入呼吸系統後，依然有機會造成傷害，因此另一個較安全的做法，是將DE粉倒入噴壺，再混合少量清水使用，當水分蒸發後，DE粉仍然會黏在物品表面，發揮滅蟲功效，同時避免粉末四散，吸入後引致不適。不過要注意，此方法不適宜用於有插座的位置，否則有漏電風險。

高溫滅蝨亦可自救

阿臣亦表示床蝨及蟲卵遇上攝氏60度或以上高溫便會死亡，建議市民若懷疑遇上蝨患，可先嘗試用高溫方法滅蝨，最有效率之餘，對人體影響及經濟成本也較低。

以衣物為例，用熱水洗衫即可殺死床蝨；至於床褥、被鋪較難水洗的物品，使用一般的蒸汽掛熨或蒸汽熨斗滅蝨即可。不過他提醒，高溫方法只能用作紓緩，由於床蝨繁殖速度快，問題嚴重最好還是盡快請專業滅蟲公司上門處理。

高溫滅蝨自救方法

最佳： 蒸氣掛熨、蒸氣熨斗

方便且易用，為最佳選擇



次選：熱風槍

夠高溫，椎小心灼傷物件



次選：風筒

方便，但要避免風嘴太貼近物件表面，否則造成阻塞易生危險



處理床褥、被鋪

仔細地高溫熨邊角等床蝨匿藏的位置



處理砲制位置

避免直接用高蒸氣噴灑，建議在電掣上鋪毛巾作阻隔，再以高溫處理



處理衣服

用60。C或以上熱水清洗

資料來源：「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣