近月本港學童自殺個案有上升趨勢，港大防止自殺研究中心總監葉兆輝早前表示，從部分遺書當中發現學童自殺或與早年社會運動及疫情有關，認為家長應與學校配合處理學童情緒問題。針對情況，教育局局長蔡若蓮今日（22日）書面回應立法會議員提問時指出，近期全港中小學向教育局匯報的學生懷疑自殺個案有上升趨勢，其成因估計與疫情及復常後學生面對較大挑戰有關。

近10個月27宗懷疑學生自殺身亡

個案數字方面，蔡若蓮指過去3年（即2020至2023年）全港中小學向教育局匯報的學生懷疑自殺身亡個案數字分別為21、25及25宗，而本年截至10月的數字為27宗，數字有上升趨勢。其成因估計是受疫情及復常後學生需要面對較大的挑戰所影響。

風險因素源自人際及個人關係

蔡若蓮同時指出，國際及本港相關研究均指出自殺問題複雜，可由多項風險及保護因素互相影響而成，難以歸因於單一因素。政府在審視近期中小學生自殺個案後，發現風險因素多與人際關係（包括家庭、社交或感情方面的問題）及個人關係（如學習及學校適應、抑鬱情緒及精神病）有關，政府正檢視及優化針對學生的服務及支援，以減少相關因素對學童的影響。

蔡若蓮指由於學生在疫情後仍需時間逐步適應各種轉變，面對臨近的考試測驗亦可能會感到壓力。為協助學童，教育局將向所有公帑資助中、小學及其家長教師會提供「校園好精神一筆過津貼」和「家長學生好精神一筆過津貼」，以協助他們舉辦與支援學生精神健康有關的活動或購買服務或用品。兩項津貼的開支涉及約8,000萬元。

設三層應急機制處理問題

因應近期接連發生的學童自殺事件，蔡若蓮指政府會加強跨部門合作，包括與醫衞局、教育局和社署，同時設立三層應急機制；第一層是協助學校及早識別有較高自殺風險或有精神健康需要的學生，及時提供適當介入。

第二層是以跨部門、跨專業及跨界別合作方式，組織「校外支援」網絡為學校增強「外援」。如校內人手不足以應付需要，政府會協助學校連繫「外援」，提供額外的支援。有關支援包括社署及資助非政府組織轄下的註冊社工及輔助醫療專職人員和教育局的教育心理學家。第三層機制是由學校校長直接轉介有嚴重精神健康需要的學生予醫管局專科精神科服務，而醫管局會優先處理。

蔡若蓮指政府會繼續與各持份者攜手合作，更全面地推廣青少年精神健康及推行預防學生自殺工作，共同建立支援網絡及營造接納和關愛文化，提升家長、教師及學生的精神健康素養以促進學生身心健康。