樂齡科技博覽暨高峰會2023

第七屆樂齡科技博覽暨高峰會(GIES) 於11月23日至26日一連四日在香港會議展覽中心舉行，這個安老及復康服務業界一年一度的盛事，不但提供一個參與對話和協作平台，促進樂齡科技普及應用，有助推動本地安老及復康服務業積極應用有關科技，更是全港最大型的樂齡科技公眾教育活動，涵蓋「醫」、食、住、行每個生活環節的應用，展示樂齡科技如何改善並支援長者、殘疾人士和照顧者各方面的生活。而今年博覽更是雲集超過200個參展單位，展出近800款來自本港和世界各地的樂齡科技產品及應用方案，數目為歷年來最多。

教育公眾「智慧健康老齡化」 遠程科技提升復康訓練成效

全球正面對老齡化的挑戰，不論是長者或是照顧者，在日常生活中會遇到不同難題，今屆樂齡科技博覽暨高峰會設有四大主題館，聚焦「智慧健康老齡化」(展位 A201)、「遠程復康訓練平台」(展位C310)、「樂齡科技應用評估體驗」 (展位 A513)及「樂齡美食展覽館」( 展位B327) 等領域。 其中「智慧健康老齡化」主題館會帶大家遊歷「安居坊、暢行道、AI康健徑、居家寧養路」 ，從而了解樂齡科技對老齡化社會的支援及應用趨勢，包括︰實踐智慧居家安老、自立支援；善用健康篩查及監測和輔助出行工具；配置科技及遠程醫療的在家安老；及長者或復康領域的AI技術，更特設「智慧花園」提供多重感官體驗及心靈紓緩之旅。

而「遠程復康訓練平台」主題館更是新開展的試驗計劃，主題館模擬家居場景，展示服務使用者如何運用樂齡科技，透過全方位遠程復康訓練互通平台，結合不同產品的特性，由治療師安排復康訓練，按著平台的影片及功能，進行各種肢體復康訓練、認知訓練及健康監察，據香港社會服務聯會資料顯示，現時已經有8間機構參與使用「遠程復康訓練平台」 ，未來兩年治療師將會為超過500位用家安排復康訓練。遠程科技有助提高參與復康訓練的動機及頻率，治療師亦可進行實時線上諮詢及監察訓練過程，同時記錄進度。

「智慧健康老齡化」主題館 (展位 A201)中暢行道展示多項不同輪椅，包括手推輪椅及電動輪椅。

「遠程服務」配合互通平台 提升用家健康、復康訓練成效及前線效率 https://www.hkcss.org.hk

「遠程復康訓練」利用樂齡科技令長輩可不受地域及時間限制在家做運動，治療師更可按用家狀況，調整訓練項目。

照護食展覽館 : 各界攜手開展「照護食之旅」

香港社會服務聯會在過去多年於樂齡科技博覽一直大力推廣照護食的議題，近年更是公眾人士包括長者、殘疾人士、照顧者及及社福界、醫護界及商界意識到照護食發展的重要性，而每年的「照護食展覽館」更是愈來愈盛大，今屆樂齡科技博覽暨高峰會的「樂齡美食展覽館」更化身為火車站，其中「照護食體驗及教育站」讓參觀人士透過「照護食之旅」認識吞嚥困難及照護食；更詳細介紹將食物及飲品的狀態劃分為9個等級的 《照護食標準指引》及評估方案、煮食測試及護理復康等資訊等。

同場設有互動遊戲及吞嚥復康訓練教育公眾了解吞嚥健康資訊，並邀請資深廚師現場示範照護食的烹飪技巧，而今年參展單位更多達21個，各出其謀展示不同的精緻照護食，可謂百花齊放。筆者公司自2014年首次把日本軟餐酵素及吞嚥輔助食品引入香港後 (詳見: 軟餐潮流！口味多元化、色香味俱全！軟餐令吞嚥困難長者食欲大提升) 今天能夠看到軟餐產品得以發展，很高興看到各界對推動有選擇飲食及提升長者飲食質素的決心，更期待未來與各界交流合作一起開展「照護食之旅」。

「樂齡美食展覽館」中「照護食體驗及教育站」讓參觀人士透過「照護食之旅」認識吞嚥困難及照護。

「小改變、大改善」: 居家安老生活提案 展開自主精彩人生

眼見香港於2023年已正式成為「超高齡化社會」，居家安老已成大勢所趨，不少人希望可以在熟悉的家安享晚年，今年筆者的團隊因此而以「居家安老生活提案」為展位主題，並劃分為兩大專區「無障礙浴室專區」及「自主舒適睡房專區」。 跟據我們於展覽開始前向會員作出的問卷調查，發現超過七成人士認為自己的家居並不合適居家安老，筆者與團隊希望藉此推廣居家安老的產品與服務，為長者提供個人化的生活提案，教育大眾「小改變、大改善」的重要性，預防居家意外發生，打造安全舒適的居家安老生活。今年主題展位更特設導賞環節，向公眾介紹實踐居家安老的每一步，助他們打造個人化的無障礙家居。

當中家居及浴室扶手更是本次「居家安老生活提案」展位的重點主題，以扶手牆展示來自日本個人化家居及浴室扶手，可因應個人需要自己切割長短，靈活組裝不同配件，切合不同的家居場景，打造個人化的無障礙家居。除此之外更展示了日本無障礙滑動趟門、吸震木地板、家居電動護理床及不同的浴室輔具，全方位打造適合居家安老的家居環境，透過這些產品配置，希望居家安老不單只為提升長輩家居安全性，維持生活尊嚴、更可配合長輩個人化生活模式、協助他們自立自主地在熟悉的家居安享晚年，以及提升照顧者對照顧長者的信心，更重要的是打破大眾對長者護理傢具固有傳統印象，讓長者生活得更精彩及更有活力。

當中扶手更是「文化村居家安老生活提案」展位重點主題，以扶手牆展示來自日本個人化家居扶手，扶手更可因應個人需要自己切割長短，靈活組裝不同配件，打造個人化的無障礙家居。

「浴室安全大檢閱」更以簡單易明方式教育大眾「小改變、大改善」的重要性，打造安全舒適的居家安老生活。

今年「文化村」更特設導賞環節，向公眾介紹實踐居家安老的每一步，助他們打造個人化的無障礙家居。

樂齡科技博覽暨高峰會轉眼來到第七屆，而筆者與團隊亦是第六屆參與並展出多個國際優質護理品牌，多年的體會令我們深深明白銀髮產業近年發展迅速，以迎合人口高齡化的需求，不單是靠觀察市場需要及政府安老政策發展，而是透過聆聽每位客戶真實需要而作改變及革新，由小到大、由淺到深，為他們多行一步構想他們的安老未來。這並非一朝一夕便能發生的事，而是多年靠多年經驗的積累，這種願意接受挑戰和考驗的心亦是價值所在，筆者期望未來各業界能促成更多不同的協作，令整個生態圈得以蓬勃發展。

樂齡科技博覽暨高峰會2023

灣仔會展展覽廳1A-C

文化村攤位編號︰C607

日期及開放時間︰

2022年11月23日 (星期四) 上午11時至下午6時

2022年11月24-26日 (星期五至日) 上午10時至下午6時