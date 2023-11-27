踏入秋冬季節，天氣逐漸變得寒冷，不少人會穿上保暖內衣為身體禦寒。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測11款女性保暖內衣，比較各款產品的保暖效果、舒適度及吸濕快乾效果，並挑選出保暖效果最好的款式，當中包括Wacoal、UNIQLO、無印良品等知名品牌，而其中獲得A級評價的一款僅售1,500日圓（約78元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

3大標準評測女性保暖內衣

《LDK》指出，雖然保暖內衣又輕又薄，但穿著後能有效幫助身體預寒，是秋冬季節必要的衣物。市面上款式眾多，《LDK》建議大家選購標榜用發熱材料製造並具有吸濕排汗功能的保暖內衣，透過獨特的衣物纖維和構造散發熱力以溫暖身體，並防止出汗後身體會變冷。

《LDK》以3大標準評測各款女性保暖內衣：

保暖效果：由受測者穿著產品，進入室溫僅攝氏10度的房間靜待一段時間；再穿上外套進行一連串活動，再靜待一段時間後脫下外套，用熱成像儀拍照，評估表面溫度和受測者感知溫度的變化。

舒適度：由專業人員檢查布料彈性、手感和外層材質質感，並由受測者穿著產品感受活動時的緊繃感，綜合評估產品舒適度。

吸濕快乾：剪下產品部分布料，再把一定量的水滴在布料上，等待一段時間檢查布料濕潤度，以評估產品吸濕快乾能力。

11款女性保暖內衣

第1名

Wacoal 360° Easy Stretch Long Sleeve Top

保暖效果：4

舒適度：3

吸濕快乾：5

綜合評分：4

等級：A

第1名

Triumph 5150 Far Infrared Soft Fit Inner Top with 3／4 Sleeves

保暖效果：4

舒適度：3

吸濕快乾：4

綜合評分：3.75

等級：A

第3名

UNIQLO Heattech U領T恤 （長袖）

保暖效果：3

舒適度：4

吸濕快乾：5

綜合評分：3.75

等級：A

第4名

Belluna Lavienne 吸濕排汗發熱100%棉圓領內衣

保暖效果：4

舒適度：3

吸濕快乾：3

綜合評分：3.5

等級：B

第5名

無印良品 MUJI 棉混保暖U領八分袖T恤

保暖效果：4

舒適度：3

吸濕快乾：2

綜合評分：3.25

等級：B

第6名

Renfro Japan HOKARON Long Sleeve Cotton Blend U-Neck Women's Inner

保暖效果：4

舒適度：3

吸濕快乾：1

綜合評分：3

等級：B

第6名

GU STYLE-HEAT保暖U領T恤

保暖效果：2

舒適度：3

吸濕快乾：5

綜合評分：3

等級：B

第8名

AEON TOPVALU Peacefit 保暖內衣3／4袖

保暖效果：3

舒適度：4

吸濕快乾：1

綜合評分：2.75

等級：C

第9名

Chimay 窄領暖頸塑形保暖內衣

保暖效果：3

舒適度：3

吸濕快乾：1

綜合評分：2.5

等級：C

第9名

tutuanna U領低胸薄款保暖內衣

保暖效果：3

舒適度：3

吸濕快乾：1

綜合評分：2.5

等級：C

第11名

思夢樂 CLOSSHI Fiber Heat 吸濕保暖內衣

保暖效果：2

舒適度：2

吸濕快乾：3

綜合評分：2.25

等級：C

資料來源：LDK

評測結果顯示，「Wacoal 360° Easy Stretch Long Sleeve Top」和「Triumph 5150 Far Infrared Soft Fit Inner Top with 3／4 Sleeves」均獲得均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦。後者僅售1,500日圓。

「Wacoal 360° Easy Stretch Long Sleeve Top」具有出色保暖效果，評測發現產品能夠密實地包裹熱力，並平均地向上半身各位置散發，讓上半身保持溫暖，而且產品擁有良好的延伸程度，讓消費者在活動時不會感到束縛。

「Triumph 5150 Far Infrared Soft Fit Inner Top with 3／4 Sleeves」同樣具有出色保暖效果，評測發現產品能夠平均地散發熱力到上半身各位置，其布料亦能疏通多餘熱力，以保持在合適的溫度。