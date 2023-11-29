據上周新聞報導，今年學童自殺及死亡案件累計已有約四十宗，學生的精神健康再度引起社會關注。醫務衛生局、教育局及社署正積極研究機制，由老師及社工協助識別有較高風險自殺的學生，但要識別學生是否屬高風險並不容易。根據警方及港大防止自殺研究中心的數據，今年學童自殺及死亡案件中，67%的學童並沒有任何醫療紀錄，意味著學童自殺乃一時的情緒而引發的行為。

在宿舍中，我們也曾發生「一觸即發」的情況。有一名宿生入住宿舍前適逢當時全港學校剛恢復實體課堂，他要重新適應與同學、老師面對面地相處，同時亦因為成績不如理想而變得焦慮及易怒。父母不懂如何處理孩子的情緒，鑑於宿生並沒有任何精神健康方面的醫療紀錄，亦沒有任何外顯的症狀，老師覺得學生只是「頑皮」。

後來該宿生經轉介入住我們的宿舍，當時同工留意到他對自己以及身邊的人和事要求十分嚴格，當不符合他的標準及要求時會感到非常不滿及憤怒，但整體情況不難處理。有一天，宿生在院舍自修期間，因為其他宿生玩耍、看電視的聲音令他難以集中精神溫習及做功課，言語表達不滿不果後，他突然衝到廚房。當時廚子正在準備派飯，門剛好開著，宿生衝入廚房、拿起菜刀，再衝回房間向著床鋪揮刀。同工即時安撫他的情緒並把他帶離現場。幸好這次驚心動魄的事件中沒有人受傷。同工後來向宿生了解，他只是想嚇唬其他宿生，並沒有傷害別人的意思。但當時受驚嚇的不只涉事宿生，在場的其他宿生及同工亦感到非常震懾。

事後我們也在機制上作出檢討，再次提醒同事無論何時、離開多久，都要鎖好廚房門。此外，我們特別審視突發情況的處理，因為一個整全及有效的機制能幫助我們有效率地處理突發情況。同時，我們亦不禁反思，就算沒有外顯症狀，是否等於沒有精神健康問題？突發性的精神健康問題並沒有任何先兆，我們必須細心留意每位宿生的狀況，並評估各樣的可能性，不能掉以輕心。而當日在場的宿生經過那次事件後，亦明白到互相尊重的重要性，學懂更加關心別人的需要及情緒。

（由作者提供）

近年政府及很多不同團體開始提倡「關注精神健康」議題，我們除了關心他人的健康外，更應該關注自身的健康。學懂適當地抒發情緒及舒緩壓力，找人傾訴或甚至尋求專業人士的協助。不要讓沒有處理好的情緒及壓抑成為我們生命中的計時炸彈，一發不可收拾。