明愛醫院一名79歲男病人前日（28日）在由眼科病房轉送往深切治療部（ICU）期間，醫護未有開啟氧氣樽氣閥，致長達5分鐘無氧氣供應，血氧飽和度持續下降，最終情況惡化離世。明愛院今午（30日）召開記者會交代詳情，九龍西醫院聯網總監羅振邦指，對病人離世感到難過，已向家屬解釋及致歉，會成立根源調查委員會跟進。明愛醫院行政總監屈銘伸則指，未有事件結果前不定對錯，將來會按既定程序處理。被問及涉事醫護有否被強制停職，院方指團隊現時有人按原有安排放假及工作。醫務衞生局局長盧寵茂出席一個活動時表示，已指示醫管局今日下午作全面分析，醫管局對於所有醫療事件會仔細分析，根據每一件事情作改善。

明愛醫院周三（29日）晚上，公布一名79歲眼科男病人懷疑出現急性腸阻塞情況，前日由眼科病房轉送往深切治療部（ICU），期間病人血氧飽和度再次下降，醫護人員在11時15分發現病人使用的氧氣樽，在運送期間未有開啟氣閥，長達5分鐘無氧氣供應，病人最終昨日中午12時50分離世。

成立根源調查委員會跟進 院方向家屬致歉

九龍西醫院聯網總監羅振邦表示，對病人離世感到難過，已向家屬解釋及致歉，並致以深切慰問，會成立根源調查委員會跟進，並呈報死因裁判官跟進。

明愛醫院行政總監屈銘伸稱，死者在10月21日入院，原定安排接受右眼白內障手術，因自身病不理想入院強化控制，期間發現原來30年前胃潰陽及小腸氣手術，腸部常有阻塞問題，入院前一周有作悶作嘔，入院時清醒穩定，至28日凌晨病人表示肚痛，院方曾處方紓緩藥物。

至上午醫生巡房，見病人已不太清醒，血壓上壓173、下壓56，收縮壓98、輸出壓53，肺部飽和度只有88%，故為他補充氧氣，並有明顯幫助，回升至95%。

院方為他安排一系列檢查，但至上午11時其神智更加不清醒，血壓上升至98、輸出壓92，情況不理想，安排轉往ICU；至11時10分開始離開病房，收縮壓91、輸出壓53度。在由8樓轉送5樓ICU期間，有帶同心臟及肺氧化儀器，期間發現氧飽和量由94下降至80，將氧氣儲存瓶加大流量。

至11時15分病人出現心率不正，心肺功能失效，搶救至12時50分證實離世，形容對於「幫唔到手覺得唔開心」。院方指當時有做鼻輸注氧氣，但病人未能收到強補充，期間有做插喉，過程發現很多嘔吐物並有異味，也發現血液中有腸道細菌。