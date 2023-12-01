  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

01/12/2023

明愛醫院醫療事故 ︳79歲男因腸塞被送ICU！疑運送時未開氧氣樽氣閥，缺氧5分鐘內死亡

#健康小tips #手術 #健康問題 #治療 #家居 #醫療事故 #健康 #明愛醫院
  • 收藏文章

　　明愛醫院一名79歲眼科男病人，周二（28日）疑出現急性腸阻塞情況，由眼科病房轉往深切治療部期間，血氧飽和度下降。不過，病人在運送期間，醫護人員一度未有為病人開啓氧氣樽氣閥，病人最終因病情急劇惡化後離世。

 

曾多次因腸阻塞入院

 

　　據明愛醫院公布指，病人過去曾接受胃潰瘍手術及疝氣手術，亦曾多次因腸阻塞問題入院接受治療。他原定周二接受眼科預約手術，不過當日早上情況轉差，出現血氧飽和度下降情況。

 

　　醫護人員立即為病人安排氧氣治療，眼科、外科及深切治療部醫生隨即為病人進行評估及安排所需檢查，懷疑病人有腸阻塞情況。鑑於病人情況持續惡化，醫護團隊決定將病人轉往深切治療部繼續治療。

 

病人5分鐘無氧氣供應

 

　　病人當日早上約11時10分在醫護人員陪同下，由眼科病房轉送往深切治療部，病人期間血氧飽和度再次下降，醫護人員立即嘗試為病人加大氧氣供應量，但其血氧飽和度持續下降。病人於5分鐘後抵達深切治療部，醫護人員這時發現病人使用的氧氣樽氣閥在運送期間未有開啓。病人直至運抵深切治療部後，才獲安排合適的氧氣供應。醫護人員隨即為病人插喉搶救，惟病人情況持續惡化，於當日中午12時50分離世。

 

　　院方表示非常關注事件，已向醫管局總辦事處通報，將成立根源分析委員會詳細調查事件及檢視病人運送流程。有關個案已呈報死因裁判官跟進，院方向病人家屬致歉及致以深切慰問。

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

你可能感興趣

最新文章

Video

作者

放大顯示
好營養
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk