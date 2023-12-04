踏入冬季，天氣開始變得乾燥，不少人會使用潤膚露護理肌膚。日本雜誌《LDK》近日以3大標準評測23款身體潤膚露 ，比較各款產品的保濕力、成分及使用感，並挑選出保濕效果最好的款式，當中包括雪肌精、強生、NIVEA等知名品牌，而其中獲得A級評價的一款僅售892日圓（約47元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

3大標準評測身體潤膚露

《LDK》指出，天氣乾燥時使用身體潤膚露，能夠有效為皮膚進行護理及保濕。市面上有不少身體潤膚露都含有甘油、凡士林等保濕成分，專門為乾性皮膚所設計；另外亦有部分產品不含酒精，成份溫和，適合敏感肌膚和嬰兒使用。

《LDK》以3大標準評測各款身體潤膚露 ：



保濕力：由多名20至40歲女士實際使用產品，把潤膚露塗抹在手臂上，靜待一段時間後用專業儀器測量皮膚含水量，以評估產品保濕力。

成分：由專家檢察產品成分標籤，含保濕、活性成分會加分，而含刺激成分則會扣分。

使用感：由受測者實際使用產品後，針對產品的黏膩感、包裝設計、使用便利性等多方面進行評分。

23款身體潤膚露



第1名

Ag deo 24

Deo Body Milk (Floral Bouquet)

保濕力： 4.5

成分：4

使用感：5

綜合評分：4.5

等級：A



第1名

雪肌精

Clear Wellness Moist Repair Milk

保濕力：5

成分：4

使用感：3

綜合評分：4.25

等級：A



第3名

PHYTO/ME

Medicated White Milk

保濕力：4.5

成分：5

使用感：3.5

綜合評分：4.38

等級：A



第4名

Neutrogena

Formula Intense Repair CICA Emulsion Body Lotion

保濕力：5

成分：3.5

使用感：4

綜合評分：4.38

等級：A



第5名

Fuuwa

Serum Body Milk (bihadakin)

保濕力：5

成分：3

使用感：4

綜合評分：4.25

等級：A



第6名

Moist Diane

Botanical Deep Moist Boday Milk

保濕力：5

成分：3

使用感：3

綜合評分：4

等級：A





第7名

Karada Welcia

99% Gift of Nature Medicated Boday Lotion

保濕力：4

成分：4

使用感：3.5

綜合評分：3.88

等級：B



第8

Honey Roa

Go Balmy Body Milk (Water Garden)

保濕力：4

成分：3

使用感：4.5

綜合評分：3.88

等級：B



第9名

Deve

Manuka Honey Skin Conditioning Body Milk

保濕力：4

成分：3

使用感：4

綜合評分：3.75

等級：B



第10名

強生 Johnson's

Body Care Aroma Milk (Peach & Apricot)

保濕力：4

成分：2

使用感：4.5

綜合評分：3.63

等級：B



第11名

pdc

Pure Natural Body Milk

保濕力：4

成分：3.5

使用感：3

綜合評分：3.63

等級：B



第12名

NIVEA

Skin Milk

保濕力：3.5

成分：3

使用感：4

綜合評分：3.5

等級：B



第13名

8 THE THALASSO

CBD & Hydration Body Milk

保濕力：3.5

成分：3

使用感：4

綜合評分：3.5

等級：B



第14名

SHIRO

Fragrance Body Milk(White Tea)

保濕力：4

成分：2

使用感：4

綜合評分：3.5

等級：B



第15名

MatooLa

Pregand Body Milk (Pure Savon Scent)

保濕力：3

成分：5

使用感：3

綜合評分：3.5

等級：B



第16名

cyclear

維生素C配合酵素保濕沐浴露

保濕力：3

成分：3

使用感：4

綜合評分：3.25

等級：B



第17名

LUX

L'ART DU BAIN Celestial Escape Body Milk

保濕力：3

成分：3.5

使用感：3

綜合評分：3.13

等級：B



第18名

IKYLM

Body Serum

保濕力：2.5

成分：3.5

使用感：4

綜合評分：3.13

等級：B



第19名

Rosette

Meshimase Body Milk(Sweet & Juicy Peach)

保濕力：2

成分：4

使用感：4

綜合評分：3

等級：B





第20名

KOSE 高絲

濃密保濕清香身體乳霜(愉悅花香乳霜)

保濕力：2.5

成分：2.5

使用感：4

綜合評分：2.88

等級：C



第21名

MAMUA

Body Milk

保濕力：2.5

成分：2

使用感：4.5

綜合評分：2.88

等級：C



資料來源：LDK the Beauty





評測結果顯示，「Ag deo 24 Deo Body Milk（Floral Bouquet）」和「雪肌精 Clear Wellness Moist Repair Milk」均獲得均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，前者僅售892日圓。

「Ag deo 24 Deo Body Milk（Floral Bouquet）」含有有效成分「百里酚」，具有殺菌、抗菌、抗氧化等功效，同時含有透明質酸等高效好濕成分，能有效護理身體；受測者評價產品容易使用，塗抹手感順滑又不黏膩，而且其芳香氣味能有效掩蓋臭狐。

「雪肌精 Clear Wellness Moist Repair Milk」含有「甘草酸二鉀」，能夠有效防止皮膚粗糙，同時擁有高效保濕能力；它標榜屬於低過敏型藥用保濕產品，質地柔軟又不黏膩，就算是敏感皮膚或新生兒都適合使用。

