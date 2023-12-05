貼身衣物不潔，恐誘各種健康問題！台灣一名女子平時習慣將用過的底褲，堆積數日後才一併清洗，未料近日清洗時，卻發現褲上沾有分泌物的位置，竟長出密麻麻的白色蛆蟲，畫面極為噁心。她事後發文警世，勸大家要「每天洗內褲」，惟噁心經歷反引起網民質疑兼炮轟。

內褲白點開始蠕動

台灣一名女網友11月29日於網上討論區「Dcard」以「不喜歡洗內褲的女孩拜託看一下」發文分享經歷，指自己素來不喜歡洗底褲，因此習慣累積幾日才一次清洗，未料近日正準備清洗底褲時，卻發現褲上沾有分泌物的位子出現白色一點點。

由於分泌物沾上底褲，乾掉後應呈塊狀硬塊，事主因感到奇怪而靠近細看，結果發現白點竟然開始蠕動：「我的內褲上面長蛆了！！超噁心！」

事主表示，雖然內褲仍可清洗再用，但她已將底褲全數丟棄、不敢再穿。她坦言自己雖知道內褲「拖著不洗不太好」，但發生這樣的情況還是第一次，因此決定以後要每日清洗底褲，呼籲大家就算不喜歡洗底褲，「把庫存減少到兩件也好」。

帖文一出，隨即引不網民熱議，不少網民認為事主衛生習慣太差，「內褲要天天洗，怎麼會放幾天再洗」 、「洗內褲要用手洗，洗手精洗，不然內褲會黃黃的，內褲當天洗完澡，洗完就要去曬」，更有人直斥：「我國小三年級就天天自己手洗內褲了，我以為這是常識…...」勸事主應多重視私處健康。

內褲不潔恐致3大感染風險

台灣新竹國泰醫院婦科主治醫生張瑜芹、早前曾於Facebook專頁分享指，外陰與一般皮膚不同，部分位置由黏膜組成，假如內褲上殘留細菌、霉菌、微量排泄物，恐會增加以下3大感染風險，甚至造成反複感染：

內褲不潔恐致3大感染風險

1. 私處痕癢

2. 發炎

3. 造成反覆感染

手洗內褲亦有感染風險

有不少人認為手洗內褲較為衛生，惟醫生表示假如手洗時，大家未能徹底將洗滌劑沖洗乾淨，恐會對私處造成刺激；而清洗過後，內褲上的水分未能徹底擰乾，亦同樣會導致細菌滋生，增加感染風險。

張醫生建議大家，可以使用洗衣機、或者購買專門清洗內衣褲的小型洗衣機來到清洗內褲，不過使用時仍要注意不可與外衣及襪子同洗。

3大狀況建議淘汰內褲

張醫生續指，除了清潔方式之外，無論男女都應該定期更換內褲以減低感染風險；不少人以為女性才需要特別注意內褲更換期限，但事實上，男性定期更換內褲亦可減輕皮膚、私處發炎及搔癢情況。醫生建議大家，內褲出現以下3大狀況，就應該要換新：

1. 內褲已經鬆垮

2. 有分泌物黃漬殘留

3. 已穿著3至6個月

資料來源：台灣婦產科醫生張瑜芹