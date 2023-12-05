近期本港有一診所男醫生，被發現穿著校裙潛入中學而遭拘捕，警方後來在其座駕檢獲5間學校的女生校服及假髪鞋襪。友人們就此單案件議論：「身為醫生，竟然有易服癖，有冇搞錯呀？！」從這位朋友的評語當中，可以引發很多討論：何為易服癖？甚麼人會有易服癖？如何界定一個人是否有易服癖？他們的心理狀態是怎樣的？男士有易服癖是否表示他們有同性戀傾向？

這一切，在香港這個社會較少開放地討論，今期就趁這單本地新聞說說易服癖這個題目。先了解甚麼是易服癖，根據美國精神醫學學會定義：當一個人在超過至少六個月的期間，藉著穿著異性服裝和打扮而產生了難以自拔、重複、強烈的性興奮或幻想，那就是易服癖。所以，若一個人是出於好奇底下或玩笑性質，只是一次性地穿著異性的衣服或作異性的打扮，而他／她亦沒有因此而獲得性衝動或性興奮，那就不是易服癖。易服癖是屬於性變異的一種行為（Atypical sexual behaviour），嚴重的，就變成性偏好症（Paraphilia），是一種精神疾患。

心理學教授，Seligman, L. 和Hardenberg, S.A.在2000年於學術期刊Journal of Counseling and Development 第78期發表了一些關於易服癖的統計：絕大多數罹患易服癖的人是男士。

有很多人以為，有易服癖的男士必然是童年曾有過被女性羞辱或懲罰的經驗的同性戀，事實並非如此，根據Archives of Sexual Behavior 第26期刊登的Transvestism: A survey of 1032 cross-dressers研究顯示，有易服癖男士裡面，87%是喜歡女性的異性戀者，而且60%是已婚，65%甚至具有大學以上程度。得悉這些數據之後，或許下次當我們聽到一名醫生或專業人士患有易服癖，也不會太過感到訝異。

從心理學角度去解讀的話，易服癖當影響到他人或自身的時候，是需要治療的。治療的聚焦不應放在只把易服癖行為消滅，而是去探究患者背後變成易服癖的原因。有很多男性是因為童年長期受到高壓對待、童年時曾有個被女性羞辱或懲罰的經驗、又或童年試過被迫穿著女裝，而導致慢慢長大後形成易服癖。心理學家要替患者治療的話，需要把那個埋藏在他們很深處的創傷去一併處理，才能徹底幫助到病人。

至於那位被拘捕的男醫生，究竟是否易服癖？在有限資料底下，暫無法判定，因有兩個可能性：（1）若一個人本身只要一作女性打扮，就已有性興奮，那很大機會是易服癖；（2） 若一個人作女生打扮潛入學校，是另有目的，例如潛入女廁偷窺或放針孔鏡頭錄影，那他未必是易服癖，因為易服只是他的手段，更可能的是偷窺狂 （Voyeurism）。無論是易服癖或偷窺狂，都屬於需要治療的性變異精神疾患。