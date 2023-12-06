以往要到公立醫院專科求診，分分鐘要處理一大輪預約手續，到場又要等幾小時，十分廢時失事！不過自從有HA Go，用電話就能解決一切！醫管局近日宣布進一步擴展流動應用程式HA Go內的「預約通」功能。專職醫療門診的新症患者，現在可透過HA Go預約7個專職醫療部門的服務，連家屬都可以幫忙辦妥！立即看看有甚麼新增部門及預約方法！

7大新增專職醫療部門！連物理治療都有得Book？

HA Go內的「預約通」由原本只可預約專科門診新症，擴展到專職醫療門診服務！當中包括的專職醫療門診包括早前率先試行的職業治療、物理治療，以及營養、言語治療、臨床心理、足病診療和義肢及矯形服務。當一收到3個月內醫管局簽發的轉介信，就可以在App上辦理預約。透過HA Go遞交專職醫療門診新症預約申請的患者，一般會在14天內收到HA Go預約完成通知。在預約診症日期臨近前，亦會收到提示訊息。患者可透過程式於原定預約日期前最少14個工作天取消預約，無需致電通知診所，十分方便！即睇預約教學！

HA Go「預約通」專職醫療門診服務預約教學

1. 按「預約通」

2. 回答「是否曾在醫管局轄下的醫院／診所接受醫療服務」

3. 輸入所需資料，完成後按「下一步」

4. 按相機拍攝資料文件，完成後按「下一步」

5. 按相機拍攝轉介信，完成後按「下一步」

6. 覆核資料完成後，按「下一步」

7. 畫面會顯示申請參考編號，檢查後按「完成」

（圖片來源：醫管局）

（圖片來源：醫管局）

（圖片來源：醫管局）

（圖片來源：醫管局）

（圖片來源：醫管局）

（圖片來源：醫管局）

新增專職醫療門診服務

1. 營養服務

2. 言語治療服務

3. 職業治療服務

4. 物理治療服務

5. 足病診療服務

6. 臨床心理

7. 義肢及矯形服務

（圖片來源：醫管局）

在HA Go邀請照顧者可幫助辦理預約！

有時老人家不懂得如何使用電子產品，這時候HA Go的「邀請照顧者」功能就很有用了，患者可以以二維碼或分享連結邀請，當親友接受後，他們就可以代為預約！

邀請照顧者教學

【分享二維碼】

1. 在HA Go首頁點擊「我的親友」

2. 按「＋邀請照顧我」

3. 親友於頁面上按「我的親友」，然後按「＋照顧親友」，再將「二維碼」給親友掃描

4. 親友按「接受」

5. 患者點撃上方「等待我的確認」提示訊息，再按下「確定」便完成

（圖片來源：醫管局）

（圖片來源：醫管局）

【分享連結邀請】

1. 在HA Go首頁點擊「我的親友」

2. 按「＋邀請照顧我」

3. 點撃「分享連結邀請」（請注意分享連結每15分鐘會更新一次）

4. 當親友接到邀請訊息時，可點撃訊息中的連結，按下「接受」

5. 患者點撃上方「等待我的確認」提示訊息，再按下「確定」便完成

（圖片來源：醫管局）

（圖片來源：醫管局）