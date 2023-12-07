新冠疫情之後，不少人已成驚弓之鳥，稍見有任何疑似疫症的苗頭，就如臨大敵，認為疫症又再爆發。近日內地「神秘」肺炎肆虐，「疫情」似乎也相當嚴重，難道香港、內地，乃至全球，終難擺脫自我實現預言（self–fulfilling prophecy）的魔障？

曾一度被傳媒形容為「神秘」的支原體肺炎，內地及本港近期的病例由今年8月開始，明顯增加。港大兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強表示，8月後每個月都有百多宗感染個案，部分病人需要入院。與之前7個月每月只有數宗至10餘宗相比，無疑增加了許多。

根據印尼《美都新聞網》報道，江蘇省有名8歲男童患支原體肺炎後，因高凝血狀態而造成腦血管栓塞，導致急性中風。內地支原體肺炎感染個案之多，部分個案病情之重，加上其他國家也陸續出現病例增多的趨勢，會容易讓人相信有「新病毒」殺到並蔓延全球！

對支原體的5個認識

雖然以上羅列的趨勢及病例是事實，但卻衍生了不少思想謬誤。家庭醫生劉榮幹在YouTube便指出 : 一、支原體是一種細菌，不是病毒 ; 二、支原體引發的肺炎雖屬「非典型」，但它並非新發現的病症 ; 三、支原體複製的速度比典型肺炎的細菌慢 ，傳染力也一般 ; 四、支原體肺炎全年都有，冬季個案會較多，而每3、4年便有一次較大規模的爆發 ; 五、呼吸道感染個案增加，因要還「免疫債」。

支原體是細菌，新冠才是病毒，兩者同樣是微生物。大部分細菌在顯微鏡下，要放大300倍或以上才看到 ; 病毒則比細菌更小，要用電子顯微鏡放大1萬倍或以上才可看到。細菌無處不在，而病毒則須寄生於其他宿主，如人類、動植物，甚至是細菌之中。兩者都會致病，若不及早防治，同樣會令人有生命危險。

「支原體」雖屬非典型肺炎，但它不是沙士（SARS）。由於它會有肺部以外的病徵，例如令免疫系統失效，引發肝炎、溶解性貧血和血小板低的情況，有時又會出現皮疹，故屬非典型。

（圖片來源：Envato）

與典型肺炎的金黃葡萄球菌和鏈球菌等不同的是，支原體肺炎可能沒有咳血、發燒、氣促等典型病徵，加上傳染力也很一般，例如在監獄、軍營、 學校宿舍才會較易爆發。

此外，典型肺炎患者通常是老人，但患上支原體肺炎的卻往往在40歲以下，其中尤以5至14歲的兒童及青少年較多。本港數據顯示，9月至11月，約9成的支原體患者為18歲或以下，年齡中位數是7歲。

每3、4年爆發1次

早於1938年，醫學界已發現支原體肺炎的存在。劉醫生引述數據指出，自1989年起，它每隔3、4年便會爆發一次(圖) ; 各個國家或地區可能會有不同的周期，由每一、兩年至6、7年不等。

（截圖自YouTube「Dr. Rex醫學幼稚園」）

近年在新冠疫情預防及管控的措施下，全球各地的呼吸系統疾病，包括支原體、新冠、合胞病毒、流感等感染個案數字均大減。今時復常，對抗生素具抗藥性的支原體重新醞釀爆發，實也自然。

支原體肺炎並不神秘，也不可怕。正如本港微生物學家袁國勇教授昨呼籲，只要市民保持「平時如戰時，戰時如平時」的抗疫心態和韌性，即使大疫再臨，在有藥物及疫苗之前，本港仍會如常運作。

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