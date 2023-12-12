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12/12/2023

聖誕派對Party Food食譜：「咖喱蔬菜鷹嘴豆脆批」！免焗爐做出甘香鬆化口感！自製餅皮餡料零難度

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　　來到12月，各大商場和購物網站上，掛著「雙十二」和「聖誕大特價」等廣告，閃著各式優惠券來吸引客人點擊進去，留下來多多購物。12月，來到一年最後的一個月，萬物趁冬天休養生息之時，偏偏人類沒有打算歇下來，不是忙著參加各大小的聚餐，就是為公司努力地拼一番業績。

 

　　亦是這個月，疫情過後，各國邊境重開的12月，人們沒有因為過去忙透的日子，好好利用聖誕假期，乖乖待家裏來休息，反而，趁著日圓處於低位，又或著趁著國外飄雪期的到來，開心地跟家人朋友一起出國去，以求充電一番，好好迎接下一年忙碌工作的到來。

 

　　園子裏的樹木，為了防寒冬，葉子漸漸變黃，並陸續掉下葉子，休養生息好過冬。螞蟻、蜜蜂，被形容為十分勤勞的昆蟲，來到12月，都會回去冬眠休息的狀態。人類，卻不分春夏秋冬，一年365天的，忙東忙西… 然後，一睜開眼，大樓的璀璨煙火，便來到2024年。

 

（圖片由作者提供）

 

咖喱蔬菜鷹嘴豆脆批（4人份、免焗爐版本）

 

準備及煮食時間：30分鐘

冷藏時間：1小時

烤焗時間：40分鐘

 

材料：

 

（圖片由作者提供）

 

全麥麵粉 5茶杯／洋葱半個／紅蘿蔔 半個／本菇 半包／鷹嘴豆（雞豆）1罐／番茜（歐芹） 2小束

 

調味：

 

咖喱粉 5湯匙／鹽 2茶匙／糖 2茶匙／黑醋 1湯匙／蒜香粉 1湯匙／丁香粉 半茶匙／茴香粉 半茶匙 ／檸檬汁 1湯匙／黑胡椒粉 半茶匙／橄欖油 9湯匙／梳打粉 1茶匙

 

工具：

 

砧板／菜刀／蔬果瀝水器／蔬果刨刀／罐頭刀／擀麵棍／湯匙／茶匙／茶杯／大沙律碗／木舀／矽膠拌匙／保鮮紙／花形焗模／烤架／28厘米深煮鑊連鑊蓋／煮鍋／碟

 

步驟：

 

　　1.    剝走洋葱皮，切走頭尾，洗究淨，切成絲。

 

　　2.    刨去紅蘿蔔的皮，洗乾淨，切粒。

 

（圖片由作者提供）

 

　　3.    切去本菇的根部，逐株撕開。

 

　　4.    沖洗番茜，切碎。

 

（圖片由作者提供）

 

　　5.    倒去鷹嘴豆罐內的水，沖洗乾淨，瀝乾水後待用。

 

（圖片由作者提供）

 

　　6.    以中火預熱煮鍋，放入洋葱絲，炒香後放入紅蘿蔔粒，炒1分鐘。加入調味料（咖喱粉、鹽、糖、黑醋、蒜香粉、丁香粉和茴香粉）和半茶杯清水，攪勻後蓋上鍋蓋，煮10分鐘。

 

　　7.    再放入本菇（如醬汁已收乾，加些清水），拌勻後多煮5分鐘。然後關火，加入切碎番茜，炒拌均勻，放涼待用。

 

　　8.    把全麥麵粉分為兩份。其中一份放大沙律碗中，拌勻。倒入8湯匙的橄欖油和1/3茶杯清水，攪拌成麵粉糰，用保鮮紙包好， 放雪櫃冷藏1小時。

 

　　9.    另一份和梳打粉，放大沙律碗中拌勻。然後倒入1湯匙的橄欖油和2／3茶杯清水，攪拌成麵粉糰，待用。

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　10.    用擀麵棍將步驟9粉糰壓成薄皮，放入已經冷藏1小時的步驟8粉糰，包起來。然後，用擀麵棍將之壓成皮；對摺後，再用擀麵棍壓成皮；再對摺，用擀麵棍壓成皮。

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　11.    準備花形焗模，塗些橄欖油，在步驟10上大餅皮上裁出一塊餅皮，鋪進模具。

 

（圖片由作者提供）

 

　　12.    將步驟7材料舀入模具餅皮中。

 

（圖片由作者提供）

 

　　13.    再在步驟10大餅皮上裁出一塊餅皮，蓋在模具上封頂。

 

　　14.    重覆步驟11-13，直至所有饀料或餅皮用畢。

 

　　15.    將步驟13放在烤架／28厘米深煮鑊裏，蓋上鑊蓋，以中火烤焗40分鐘。

 

筆記：

 

1.    鷹嘴豆有增強免疫力的蛋白質、不飽和脂肪酸、纖維素、鈣、鋅、鉀、維生素B群。

2.    洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

3.    紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4.    菇類有高分子多醣體，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5.    全部蔬果要徹底洗淨。

6.    每次煮食和進食前，請徹底洗手。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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