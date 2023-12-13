不少港人都愛出國旅遊，但近日有一名空少在社交媒體上傳影片，表示自己在飛行過程中「絕對不會點咖啡喝」，更曝光噁心内幕：「恐飲馬桶水落肚。」

該名為Kevin的網友是一名空中服務員，他近日在TikTok上傳影片表示，「絕對不要在飛機上點咖啡喝」，皆因飛機上的咖啡「很噁心」。目前，該段影片已累積超16萬次瀏覽量。

不少乘客認為，飛機上咖啡不衛生的主要原因是機艙的水箱很少會清洗，從而滋生細菌。不過Kevin指出，更多的原因是部分空中服務員「懶得清理」。

他透露指，空中服務員通常會將剩餘的咖啡倒進馬桶，隨後便將咖啡壺直接放回機器内，並非進行後續的清潔。

Kevin認為，空中服務員在傾倒咖啡的過程中會距離馬桶很近，一定會有部分「飛濺顆粒」、或細菌等物，被直接濺回到水壺裡，然後被放回咖啡機內製咖啡奉客。

對此，Kevin表示若想在飛機上點咖啡喝，最好確定是配有膠囊咖啡的機器較好。另外他亦透露，機椅後方的置物袋很少會經過消毒，他還在清潔時「發現了很多噁心的東西」，包括尿布、包裝紙、用過的紙巾和髮絲，因此該位置同樣可能是細菌的溫床。

醫生：長途航班傳染風險更高

事實上，飛機上有不少衛生黑點。皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指出，於航機上感染皮膚病情況時有發生，主因多為上一位乘客本身帶菌，如座位未經徹底消毒便讓下一位乘客使用，便有機會傳染。陳醫生指出「座位播菌」情況不限於飛機，曾有病人於食肆座位感染皮膚病，而感染風險與就座時間有直接關係，

「坐在帶菌座位越耐，被傳染風險亦越高，所以類似情況就較易在長途航班上出現。」

陳醫生認為，最直接有效的方法是減少皮膚與座位直接接觸，避免穿熱褲或短裙固然是方法之一，但如果考慮到女士穿著品味或天氣情況，就坐前以毛氈或外套覆蓋座位亦可有效減少被感染機會。

航機含菌量調查 座位頭枕竟稱冠

加拿大廣播公司（CBC）節目Marketplace曾針對飛機各處含菌量作調查，於3間航空公司18個航班檢測近百個樣本，歸納出5個含菌量最高的機艙位置：

第1位 座椅頭部靠枕

第2位 座位置物袋

第3位 洗手間門鎖

第4位 活動餐枱面

第5位 安全帶

當中大部分樣本被檢驗出有酵母菌、黴菌及多種其他病原體，座位置物袋及頭部靠枕上更驗出有本應只存在於糞便或嘔吐物中的大腸桿菌，乘客如受感染可能出現腹瀉、嘔吐等問題。

專家警告搭飛機6大不宜衣著

據英國媒體《太陽報》早前報道，有專家透露機上有6種衣服不宜穿著，會為健康帶來危險。

1.短褲

首先不要穿著短褲，空中服務員Tommy Cimato曾指出，因為機上椅子沒有定期清潔，如果穿著短褲和短裙，可能會感染細菌。相反，穿著長裙或長褲就沒有以上問題。



2.緊身衣

空中服務員Andrea Fischbach表示，緊身衣對於任何皮膚都會導致抽筋、腫脹甚至疼痛。她指出，在飛機上應保持血液流通，在座位上有一點活動空間很重要；如果是身材高大、經常去旅行或乘坐長途機的人士，這是十分重要，因為出現深層靜脈栓塞的風險很高。



3.高踭鞋

Andrea指，在飛機上不建議穿著高踭鞋原因是出於安全理由。如果需要進行疏散並使用滑梯時，高踭鞋必須脫掉，因為它們會刺穿滑梯，而且高踭鞋在機上並不實用。



4.瑜伽褲

航空專家Christine Negroni曾指出，如果機內著火，瑜珈褲屬易燃物料。因為瑜伽褲使用人造纖維，一旦發生火災，可能會更加容易燃燒及黏在身上。因此，他建議穿著棉質或天然纖維製成的衣服比較好。



5.人字拖

美國有線電視新聞網 (CNN) 航空分析師Mary Schiavo指，在旅行時要盡量避免穿夾腳拖，如果必須在機上走動，不但會容易摔倒或跑不動，甚至有機會傷害其他人，因此建議不要穿著，「請穿上合適的鞋子，並在起飛後一直穿著。」



6.牛仔褲

空姐Katie Ellen曾接受訪問時表示，在空中時雙腳會腫脹，甚至會引起腸道腫脹等問題，所以應避免穿著牛仔褲。