一代女星周海媚逝世，終年57歲！至今她的親屬仍未有公開其死因，大家對她患病的說法眾說紛紜；周海媚生前曾經被指患有紅斑狼瘡症、血小板過低，今次傳出死訊後，亦有人猜測這個病令她早逝！究竟為甚麼人會患上紅斑狼瘡症？此病是否一大性命殺手？即睇風濕病科專科醫生拆解！

（圖片來源：周海媚工作室@微博）

紅斑狼瘡 | 紅斑狼瘡症＝「百變怪」！影響範圍可及全身

常聽到紅斑狼瘡症患者經常進出醫院，復發時可能會全身紅腫，十分困擾！原來紅斑狼瘡症是個「百變怪」，身體每一個器官都有機會受其影響！紅斑狼瘡全名為系統斑狼瘡症，是一種自體免疫系統疾病，風濕病科專科醫生陳柏滔解釋：「一般情況下，當細菌、病毒等入侵體內時，免疫系統就可以發揮防衛作用抵抗。」當受感染者免疫系統失調，異常產生大量抗體，並反過來攻擊自身細胞、組織及器官，便會導致發炎及器官受損，嚴重的話甚至會致命！

陳醫生指：「診斷紅斑狼瘡主要以臨床會診觀察病徵為主，由於症狀牽涉全身，而且因人而異，因此醫生亦會按患者情況，判斷是否需要驗血得知發炎指數或紅斑狼瘡抗體等，甚至如影響到肺部就會照肺片等。」多數患者的情況輕微，他們會出現一些早期病徵，包括像患上類風濕關節炎般，關節會腫痛、僵硬，臉上泛起蝴蝶斑及生暗瘡、皮膚或會出現紅疹，以及脫髮，影響生活質素。

（圖片來源：Envato）

不過仍有少數患者出現嚴重症狀，一病發已經攻擊重要器官，陳醫生舉例指：「攻擊腎臟會導致腎發炎，造成腎衰竭，令腳部紅腫至無法走動、需要洗腎等。另外有患者的腦神經會受損，當影響中樞神經後，就會好像羊癇般抽筋；影響脊椎可能會令四肢癱瘓。」不過有些器官受破壞就較為「隱形」，可能要到晚期病徵或者進行身體檢查才得知，周海媚被指血小板過低，有機會是因紅斑狼瘡症導致，不過確實原因未能證實。

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紅斑狼瘡 | 每1,000人中就有一個！患者曬太陽要注意？

在香港，紅斑狼瘡症患者不算太多，大約1,000人中就有一個。宏觀全球個案，多數病發的都是年輕女性，男女患者比例甚至達到10：1，暫時醫學界仍然未能完全掌握患病成因。陳醫生指：「遺傳性可能是原因之一，當近親患有此病，發病機會或會增加。另外，女性荷爾蒙亦會影響，部分患者在生育前荷爾蒙急升後患病，但當生產完畢或女性荷爾蒙下降後，病情又變得穩定。」此外吸煙、精神壓力、手術後，甚至患上新冠肺炎等，亦有機會使體內免疫系統異常活躍致紅斑狼瘡症發作！

有沒有遇過一些人好像「見光死」，他們遇上猛烈太陽一定要以傘遮光，有時並非單單保護皮膚！原來陽光也是刺激免疫系統，令病情不穩的主要因素之一。不過陳醫生指：「不是完全不能接觸陽光，但需避免紫外光最猛烈的時間，以免增加皮疹發作的機會等。」另外，吸煙亦是刺激因素之一，患者需要戒煙以穩定情況。盡量避免不良習慣、保持心境開朗等有助控制病情。

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紅斑狼瘡 | 有藥可醫非絕症！及早求診減病情活躍度

紅斑狼瘡症聽起來無法預防，只能在患病後避免誘發病情，一旦確診，是否無藥可醫？不是！陳醫生鼓勵患者：「一旦出現有關病徵，便要立即求醫，現時亦有多種藥物治療紅斑狼瘡症，副作用也不如以往傳統藥物般嚴重。」如果病徵較輕微，醫生或會處方口服羥氯奎藥物，以改善關節炎和皮膚紅疹。如果仍未能處理病情，屬於中度至嚴重患者，醫生亦會考慮處方傳統藥物，包括口服類固醇藥物及外用藥膏等，以減少炎症及醫治皮膚紅疹，惟副作用相對較大，例如糖尿病、骨質疏鬆、白內障等，又或者使用免疫抑制劑，減低免疫系統活躍度。現時醫學界偏向避免長期以類固醇醫治患者，減少治療過程帶來的副作用。一些較新式藥物如生物製劑，有效控制發炎因子，副作用也相對少，惟價錢較昂貴，患者或需承擔更高的醫療費用。

雖然紅斑狼瘡症未能完全根治，但醫生會密切監察患者的情況，適時制定不同的治療方案，長遠而言希望可以緩解病情活躍度，令患者毋須飽受困擾，可以如常生活！陳醫生分享曾有一位較迷信女士在兩、三年前突然於鬼節期間出現「鬼剃頭」、出紅疹等病徵，但對紅斑狼瘡症不太了解，反而用上拜神等方法，希望「驅逐病魔」而延誤診治，後來入院進行一輪檢查，確診患病後，醫生處方類固醇等藥物後漸漸好轉。陳醫生強調：「有如鼻敏感及濕疹的患者也會周不時發作，但病情隨著年紀漸長會變得穩定，復發次數亦會遞減，所以患有紅斑狼瘡症並非世界末日，必須積極求醫。」醫生會在短時間內為患者控制病情，免得破壞器官至無法逆轉。

風濕病科專科醫生陳柏滔