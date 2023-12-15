往澳門金巴有蝨！一對夫婦近日搭乘香港往澳門金巴時疑遭被蝨咬，下車時驚見鞋及風褸內藏有大量床蝨，「除鞋發現超過10隻走出嚟」，部分死後流出血漬疑曾經咬人，事主形容最終要丟棄衣物及鞋才敢回家。金巴回應事件指已留意到相關情況，已派員對全線車廂作消毒滅蟲工作。

該名乘客於facebook群組「澳門高登起底組」發文，指日前乘搭香港往澳門金巴（港珠澳大橋穿梭巴士），與太太一邊坐一邊感受到被蟲叮咬。事主落車後檢查發現鞋內有逾10隻蟲且「有大有細」。事主其後再發現風褸裏面藏有更多細蟲，要將全身衣物至鞋履丟棄先可以轉車回家，

「一邊坐一邊有嘢咬我同我太太，一落車已經發現成隻鞋都有蟲，我除鞋發現超過10隻走出嚟，有大有細，即時用指甲殺咗啲蟲，原來我件風褸仲多，最後要成身衣物同鞋掉晒垃圾桶先敢上自己車返屋企，入屋前檢查我太太對鞋，發現有吸血蟲，掉埋垃圾桶」

至回家後，事主再發現太太鞋內有「吸血蟲」。蝨咬事件遭令事主回想6年前慘痛經歷，形容當時家中曾現「吸血蟲」，小朋友被咬至紅腫，處理半年先成功滅蟲，

「希望有關部門可以看到呢個貼，唔想澳門成為吸血蟲重災區。」

金巴指重視事件 將為所有車隊滅蟲

港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）今日（14日）發通告，指有關巴士是前日（12日）晚上11時55分香港至澳門的WF9736雙層巴士。金巴指對事件高度重視，已對所有營運車輛進行滅蝨及消毒清潔，同時加強車內衛生。金巴指會進一步加強除蟲工作密度及車內衛生檢查，如有需要可直接向工作人員反映。

巴士5大藏蝨黑點 安全帶都有

滅蟲公司「德國巴斯害蟲防治」負責人阿臣於社交平台分享，指床蝨可藏身於狹小縫隙，形容「搭程巴士就可能中招」，提醒市民巴士上幾大床蝨出現黑點以提醒大家注意，其中就包括今次懷疑有床蝨出現的安全帶位置：

1.黑色座位扶手

2.乘客扶手

3.安全帶

4.座位靠窗邊位置

5.充電插蘇位置