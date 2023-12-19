不少人打噴嚏都會用摀住口鼻，甚至捏住鼻子忍住。英國一名30多歲的男子近日因捏住鼻子、緊閉嘴巴强忍噴嚏，導致頸部出現劇痛。經檢查發現竟是氣管撕裂（tracheal tear），這亦是全球首宗因忍住噴嚏而導致氣管受損的案例。

該案例刊登在《英國醫學期刊》（BMJ），該名30多歲的事主本身患有過敏性鼻炎，日前開車時想打噴嚏，於是下意識捏住鼻子，並緊閉嘴巴來抑制噴嚏，結果頸部出現劇痛，遂立即前往醫院求醫。

經醫生檢查發現，他的頸部雙側腫脹，在摸他的脖子時有微弱的斷裂聲，導致頸部活動範圍縮小，但用鼻內視鏡觀察咽喉未發現異常。

醫生決定再幫他進行電腦斷層掃描，才發現其第3和第4頸椎之間有一處2厘米×2厘米的氣管撕裂，伴隨縱隔氣腫（pneumomediastinum，空氣滯留在胸肺之間）和頸部手術性肺氣腫（surgical emphysema）。

專家指出，氣管撕裂一般是甲狀腺切除手術期間或手術後受傷引起，也常見於插入呼吸管或食道支架後。如果患者無法自行呼吸，或撕裂已延伸到肺部周圍的空間，就要考慮做手術進行治療。

由於該名男子的撕裂很小，血壓和呼吸頻率也正常，外科醫生選擇不進行手術。住院觀察48小時後，男子拿了抗過敏藥物（類固醇鼻噴劑和減充血劑）後便出院，而醫生亦叮囑他勿再抑制噴嚏，並在2周內避免運動，1個月後男子覆診時已完全康復。

專家表示，透過關閉鼻子和嘴巴來抑制噴嚏，會導致空氣被壓縮進入頸部和胸部，氣道壓力將比正常值高出20倍，撕裂脆弱的組織，嚴重可能導致包括縱膈氣腫（空氣滯留在胸部肺部之間）、鼓膜穿孔（perforated eardrum）、腦動脈破裂（rupture of cerebral aneurysm）等狀況，危及生命的呼吸問題。

而氣管撕裂並非抑制噴嚏造成的唯一傷害，2018年英國一名男子曾因忍住噴嚏而導致咽部嚴重撕裂。

忍住噴嚏恐造成5大損害

據《太陽報》報道，打噴嚏時氣管內的壓力，比運動時劇烈呼吸的壓力高出30倍以上，噴嚏傳播速度的範圍約從每秒5米，到每小時150公里以上，澳洲臥龍崗大學醫學科學副教授Theresa Larkin博士表示，由於無處可逃，壓力只會傳遞到身體的其他部位，「這可能會損害你的眼睛、耳朵或血管」。

同時，外媒亦曾盤點5大忍住噴嚏可能造成的損害：

1. 喉嚨損傷

在打噴嚏前摀住鼻子或嘴巴，壓力會撕裂軟組織。有醫護人員在《英國醫學雜誌病例報告》雜誌分享案例，曾有病人試圖透過閉上嘴巴和捏住鼻子來忍住噴嚏，結果脖子出現「爆裂的感覺」，並開始腫脹，令他感到非常痛苦，幾乎無法說話或吞嚥。

2. 臉上出現紅斑

美國新澤西過敏協會的耳鼻喉科醫生Jason Abramowitz表示，忍住噴嚏可能會對臉部微血管造成損傷，使臉部更加紅腫，或出現類似瘀血的斑點，他指出，「你可能會看到眼球上有一個紅點，甚至有少量鼻血」。

他又補充，在更嚴重的情況下，忍住噴嚏甚至會導致耳膜破裂，雖然耳膜破裂通常會在幾周内自然癒合，但有時會讓聽力損失。

3.動脈瘤

在極少數的情況下，臉部壓力的增加也會引發腦動脈瘤破裂，英國國家醫療服務體系（NHS）表示，當脆弱的血管突然受到衝擊時，就會發生這種情況，從而導致大腦周圍頭骨出血，以及大範圍的腦損傷，還有五分之三的人會在出血後兩周內死亡。

4.中耳感染

打噴嚏有助於「清除鼻子中不該存在的東西」，其中也包含了細菌。對於因感冒或流感而打噴嚏的人來說，若忍住噴嚏，可能會將攜帶細菌的空氣或受感染黏液「推回中耳」，導致中耳感染。

5. 肺塌陷

Jason Abramowitz博士表示，部分人打噴嚏時，肺部可能會有一種不舒服的「飽脹感」，這是因為對橫膈膜施加壓力，而橫隔膜是幫助呼吸的胸部肌肉，若忍住噴嚏，會導致過多的空氣和壓力被困在其中，在極少數的病例中，會導致肺部塌陷，也就是醫學上俗稱的「氣胸」，若不及時治療，大量滯留空氣可能會造成嚴重後果，甚至導致死亡。