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21/12/2023

新冠病毒｜逾40國驗出JN.1變異株，世衛列為「需關注變異株」！2類人患重症風險較高！打新冠疫苗有無用？即睇11大症狀

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　　世界衛生組織在12月19日將JN.1新冠病毒變異株，列為「需關注變異株」，在包括中國等超過40個國家或地區現蹤，但世衛強調JN.1暫不會對公共衛生構成威脅。

 

世衛：現有疫苗可防重症、死亡

 

　　世衛表示，雖然JN.1可以逃避免疫系統，比其他目前流傳的變異株更容易傳播，但現有證據顯示JN.1對全球公共衛生的額外風險評估為低，而且現有的新冠疫苗可以繼續預防JN.1以及其他變異株引致的重症及死亡。全球監測結果顯示，進入11月後，BA.2.86變異株、特別是JN.1亞分支，在全球所佔比率增速明顯加快，並且已經在部分國家，形成優勢流行株之一。由於北半球正處於冬季，JN.1可能令很多國家增加呼吸道感染個案。

 

　　港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅表示，JN.1是BA.2.86的變異株，整體病理機制保持不變，與其他XBB變異株相似。雖然JN.1有較好的傳播能力和免疫逃逸能力，但並未有證據顯示會引致更嚴重的病症。孔繁毅又指，年長或有免疫功能缺損的人，有較高重症風險，應該盡快接種XBB加強劑。

 

JN.1新冠變異株11大徵狀

1.咳嗽

2.咽喉痛

3.頭痛

4.肌肉疼痛

5.發燒

6.味覺、嗅覺改變或喪失

7.鼻塞和溉鼻水

8.疲勞

9.腦霧

10.呼吸急促

11.腸胃不適，輕微腹瀉

資料來源：美國疾控中心

 

中國至少7宗病例

 

　　國家疾控局資料顯示，目前國內主要的流行病毒株以EG.5及其亞分支。自11月首次發現本土JN.1變異株以來，截至12月10日，在國內本土病例共監測7宗JN.1變異株感染個案。雖然目前JN.1變異株在國內流行水平極低，但後續受國際流行株和輸入個案影響，不排除成為國內優勢流行病毒株的可能。

 

　　美國疾控中心早前估計，截至本月8日，JN.1個案佔美國新冠病例的一成半至兩成九，但無證據顯示較其他流行的變異株帶來更大的公共衛生風險。

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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