現年55歲的國際級樂壇天后Celine Dion，自去年12月正式宣布患上罕見疾病「僵人綜合症」後，便將巡迴演唱會取消。惟近日病情再度傳出惡化，其胞姊Claudette向傳媒透露，Celine雖然積極面對病魔，惟目前已控制不到肌肉。消息一出，外界均對其健康大感憂心。有神經科醫生表示，僵人綜合症（ Stiff person syndrome）是種罕見的中樞神經系統疾病，多在成年後發病，患者主要症狀為軀幹及近端肢體僵硬。

Claudette日前接受外媒訪問時透露，胞妹Celine Dion雖然很積極面對病魔，但已無法控制自己的肌肉，情況令她本人及家人相當心碎及憂心。因此，對於妹妹重返舞台表演的時間表，Claudette亦表示不感樂觀，

「她很努力，但無法控制自己的肌肉。讓我心碎的是，她總是很自律......確實，我們和她的夢想都是為了重返舞台。以甚麼形式？我不知道。」

Claudette又指，這個病的患病率僅百萬分之一，暫沒多少醫學研究去幫助治療，「聲帶是肌肉，心臟也是肌肉」。而Celine Dion一直很堅強及自律，堅持不坐輪椅維持正常活動，同時每日都有大批粉絲打電話及送禮物為她打氣。

拆解僵人綜合症

根據美國神經紊亂和中風研究院（National Institute for Neurological Disorders）資料顯示，「僵人綜合症」（Stiff Person Syndrome）是一種非常罕見的疾病，而且現時醫學界還未有充足了解，其特點是軀幹和四肢肌肉會逐漸變僵硬，並對噪音、觸摸和情緒困擾等刺激有高敏感度，會引發肌肉痙攣，而當軀幹和四肢僵硬時，會呈現不正常的姿勢，最終成為「雕像人」。

僵人綜合症4大症狀

1.軀幹和四肢肌肉會逐漸變僵硬

2.對噪音、觸摸和情緒困擾待刺激有高敏感度

3.肌肉痙攣

4.跌倒時會因無法作出正常防禦反應，有機會導致嚴重傷害。



資料來源：美國神經紊亂和中風研究院

患有此疾病的人士可能會因肌肉僵硬而無法行走或移動，甚至會害怕離開室內地方，因為街上的噪音如車聲、地盤工程等會誘發痙攣跌倒，而跌倒時會因為無法作出正常的防禦反應，有機會導致嚴重傷害。現時僵人綜合症無法被完全治癒，但是可以透過抗焦慮藥物和肌肉鬆弛劑等方法減緩病情進展。

患者易被當成一般下背痛

台大醫院神經科醫生楊智超亦曾指出，「僵人綜合症」是種罕見的中樞神經系統疾病，主要症狀為軀幹及近端肢體僵硬、緊縮，尤好發於腹部與下背部的肌肉。此病多在成年後發病，六至八成病人血中及腦脊髓液中會出現抗麩胺酸脫羧基酶的抗體（Anti-glutamic acid decarboxylase antibody），這種酵素是合成中樞神經一種抑制性傳導物質GABA所需的；若遭受抗體破壞，可導致中樞神經抑制功能不足，使肌肉產生過強活性，繼而變得僵硬。

顧名思義最困擾「僵人綜合症」患者的病徵，就是身體肌肉變得僵硬，觸感硬如鐵皮；若肢體也出現僵硬時，行走、活動都會受限。因此病罕見，患者很可能被當作太緊張或一般下背痛處理。