上一期與大家談過肺炎和支原體肺炎的分別，以及導致肺炎的原因；今期繼續探討肺炎症狀、預防措施和一些居家護理貼士。

肺炎症狀

病毒感染常會令到呼吸道黏膜損傷，為了把病毒碎片和壞死的組織排出去，就會產生咳嗽。即便病毒被清除，這些損傷需要一定時間修復，所以咳嗽一時半會就無法停止。

要明確一個重點，咳嗽以至嚴重咳嗽並不是肺炎的誘因，更多時候是肺的保護機制的表現，但要警惕一些病發後的相關症狀。

1、咳嗽超過2周未好轉，如果陽康後咳嗽持續超過2周，程度仍沒有減輕，甚至愈來愈重，很可能有新的病毒或者細菌在攻擊你的呼吸道。

2、肺炎一般都伴有咳嗽的症狀，早期可能為乾咳，隨著病情進展可能伴有黃色或綠色的痰，甚至痰中帶血絲；通常會咳出黃黏痰，咳嗽時如果產生大量的黃膿痰，身體提示呼吸道可能出現了細菌感染。

3、喘不上氣，雖然咳嗽時沒有痰，但伴有胸悶胸痛、氣短、呼吸困難等症狀，或是血氧指標下降，也說明肺功能可能受到影響，嚴重時還會出現神志不清。

4、夜間咳嗽加重，晚上一躺下，咳嗽就加重，嚴重到睡不著覺，甚至需要半坐著，可能預示肺功能出現了問題。

5、一般來説高燒多日不退是肺炎的信號，患者的體溫通常是39至40℃，甚至還會伴隨著肌肉痠痛、頭暈頭痛的症狀。但如果退燒後，又出現反覆的37.5至37.8℃左右的低燒，如此反覆低燒，更需要引起重視。

6、很多人在得了肺炎後，胸部疼痛或呼吸時的劇烈疼痛，胸口會出現針刺樣的疼痛，隨著咳嗽會加重胸痛，甚至伴有肩部、肚子痛。

此外60歲以上、有哮喘記錄、慢阻肺功能等呼吸系統基礎病的都屬於肺炎高危人群，平時更要留心。如果出現這些症狀，別忘了去醫院做個肺部檢查。

預防措施

一旦染上肺炎，難免對身體造成嚴重的損傷，所以預防肺炎，比病後治療更為重要。

1、疫苗接種：接種肺炎鏈球菌疫苗和流感疫苗是最有效的預防措施之一，可以降低感染的風險。

2、良好衛生習慣：頻繁洗手、避免與患有呼吸道疾病的人密切接觸，戴口罩等都是減少傳播病原體的有效方法。

3、健康生活方式：保持充足的睡眠、高蛋白與蔬菜均衡的飲食、規律的鍛煉和避免吸煙，都有助於維持免疫系統的健康，提高免疫力等。

需注意兒童、老年人和免疫系統受損的人，由於免疫力較差，更容易染上肺炎；除了上述預防措施外，應盡量避免接觸大型人群，流感高發季節尤需在意。

居家護理

1、監測體溫變化，保持安靜、整潔的環境，保證充足休息。

2、合理攝取營養及補充足夠水份，肺炎患者常有高熱、胃口較差、不願進食，所以飲食宜清淡、易消化，同時保證一定的優質蛋白。肺炎患者呼吸次數會較多及身體發熱，水份的蒸發比平時多，故必需補充適量的糖鹽水。

3、加強皮膚及口腔護理，尤其是汗多的病人要及時更換潮濕的衣服，並用熱毛巾把汗液擦乾，這對皮膚散熱及抵抗病菌有好處。痰多的患者應儘量讓痰液咳出，防止痰液排出不暢而影響肺炎恢復。

4、保持呼吸道通暢，患肺炎時，體內有不同程度的缺氧。如果鼻腔阻塞或氣管、支氣管內有大量痰液，會影響空氣的吸入，加重缺氧。因此，要及時為患者清除鼻分泌物並吸痰以保持呼吸道通暢，且要防止黏稠痰堵塞及食物、藥物嗆入引起窒息。

肺炎是一種常見而且嚴重的疾病，瞭解其概念、病因、診斷、治療和預防，對於保護自己和他人的健康至關重要。通過早期的診斷和適當的治療，採取合適的預防措施，可以大大降低患上肺炎的風險，減輕病痛困擾。

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