上星期談及失智症,一個很值得繼續探索的問題:除了上次提及的生活建議之外,在營養上又有甚麼東西可以預防腦部退化呢?專門研究神經退化性疾病的神經生物學博士兼Cedars-Sinai Medical Center醫生Kristen Willeumie,是世界頂尖的神經科學專家,她推崇在日常生活中藉改變生活習慣去預防失智。其中一項她推介的,是多吃堅果(nuts),皆因堅果含有對腦部健康非常重要的Omega 3脂肪酸和抗氧化物質。

有趣的是,有研究觀察吃堅果對青少年的腦部功能有否有顯著提升呢?答案是堅果未見對青少年的腦部活躍度有很明顯的幫助(可能是由於他們的腦部已經夠活躍),但若研究對象換了是中年年紀或以上的朋友,效果則不同了!已有很多研究證實,堅果對中年或以上朋友的腦部活躍度,有很明顯的改善作用。例如:

早在2014年,美國哈佛醫學團隊 J. O’Brien et al (2014),在Journal of Nutrition, Health and Aging 第18卷第5期發表的 “Long-term Intake of Nuts In Relation to Cognitive Function in Older Women”證實,那些恆常地把堅果放在日常飲食中的老年受訪者,其腦部活躍度比其他人顯著地高,這包括認知、學習、記憶的能力。

中國幾年前一項研究亦發現老年人每天只要吃兩茶匙堅果,其認知功能可以提升六成。

而就眾多堅果類當中,核桃(Walnuts)是公認最強的超級健腦堅果,因它有非常豐富的α-亞麻酸 (Alpha-linolenic acid –ALA),可以刺激神經元新生和傳導,從而增強記憶力。 核桃對腦部的好處,亦可以從中醫角度解釋:中醫認為腎與大腦是相連的,「腎虛則髓少腦空」,而核桃在《本草綱目》記載是,非常好的補腎助陽食材:「補氣養血、潤燥化痰、益命門、利三焦,溫肺潤腸」。核桃性溫,歸腎、肺和大腸經,古時用作治腎虛腰痛、虛寒咳嗽和腎虛陽痿的食材。由於腎和腦相關連,補腦要先補腎,所以核桃對腦部的幫助,亦可以從中醫角度去解釋。

但核桃不宜食太多,因為吃太多會脹肚子和肥胖,每天六至八粒是適當的分量。又,生機核桃(raw walnuts)比烤焗(roasted)的更好。