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25/12/2023

打邊爐揀湯底要講體質？一文睇晒寒性、熱性火鍋食材！中醫推介6款具功效火鍋湯底調理身體

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　　又到聖誕、又到聖誕，遇上天寒地凍，當然要來個暖胃火鍋。

 

　　說到火鍋，彷彿有華人的地方就會有它的蹤影，就連英國也不例外，今次就跑到曼徹斯特，竟然與香港溫度一樣，都是攝氏六至八度，要來個暖胃火鍋，也難不到我。

 

　　火鍋除了新鮮食材外，其靈魂，非湯底莫屬。

 

　　香港某酒店，朋友多，關係好，建議我在其著名中菜餐廳提供養生保健火鍋湯底，並署名給予認證。我認為分享建議便可，署名就不需要了，只要大家食得健康又開心便好。

 

　　雖則，天寒地凍大夥兒一起吃個火鍋，談天說地，大快朵頤，確係賞心樂事。但是不同的湯底、不同的配菜、配合不同的調料，也要注意個別體質是否適合，這就符合我們中醫一向強調，個體差異飲食養生的重要。

 

　　說到體質，進食前應先明白自己適合那些食品，免得病從口入。

 

　　火鍋湯底，最基礎分2大類，就是辣與不辣。辣當然涵蓋麻辣在內。不用懷疑，寒者熱之，辣，一定只適合寒性體質人士，若果熱性體質之人又貪嘴，想食辣味火鍋，換來的將會是：油脂分泌暴現、暗瘡、濕疹、口乾、喉嚨痛、便秘、皮膚過敏、皮膚粗糙、睡眠欠佳和情緒比較暴躁等一系列燥火之徵。

 

　　調料亦然，若果寒底人士，蒜蓉、辣椒、沙茶醬、蔥花、麻油等當然可以配合火鍋進食，但是「燥」底的朋友就不太適宜了。

 

　　「燥」底的朋友別以為吃了辛辣之品，飲杯凍酸梅湯便可中和了事，其實酸梅湯主要成份是山楂和糖，山楂有助消除肉食積滯，並不是幫手清熱氣的，至於凍汽水或罐裝凍飲，最主要成份是糖。糖有助體溫上升。火鍋加糖屬於熱性、凍飲是寒性，同時將寒、熱投入脾胃，脾胃無所適從，結果換來就是壞了脾胃，所以嗜食火鍋的朋友，多見脾胃功能欠佳。

 

　　菜餚方面，羊、牛、雞屬熱性，豬屬於中性，海鮮類就是寒性。

 

　　菜蔬方面，茼蒿、粟米、芋頭、生根、炸支竹、響鈴屬熱性，白蘿蔔、白菜、黃芽白、西洋菜、番茄、蓮藕片、豆腐屬偏涼食品。

 

　　寒涼體質包括：手腳冰冷、面白、唇白、指甲白、舌頭色淡和怕凍之人。

 

　　熱性體質：容易口乾、便秘、分泌多、汗多、面紅、舌頭色紅、手足溫暖、唇紅、指甲色紅和容易心急暴躁，也多見煩熱和睡眠質素不穩。

 

　　當然，火鍋也不是全無好處，若果有智慧地進食，不同的鍋底，不單有不同的功效，而且還可以從進食中調理身體。

 

　　川芎白芷天麻鍋底：祛頭風、頭痛，止咳和改善氣管敏感。

 

　　花膠魚翅雞鍋：有助潤澤肌膚、調理腸胃。

 

　　雜菌鍋：有助秀髮健康，改善皮膚彈性，修復傷口。

 

　　雜菜鍋：有助瘦身、改善便秘。

 

　　椰子雞鍋：潤膚、潤腸、提升抵抗力。

 

　　酸菜魚鍋：酸味入肝，有助平定情緒、開胃消滯、提升食慾。

 

　　寒性感冒初起，可以在調料中加點蔥白和蒜蓉，有助驅風散寒。

 

　　便秘人士，可以在調料中加入芝麻和麻油，有助潤腸通便。

 

　　普天同慶，歡度聖誕，若果想來過暖胃火鍋，緊記了解養生之道，那便吃得健康又放心。

 

　　祝各位聖誕快樂、身體健康！

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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