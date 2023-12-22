冬至吃湯圓是傳統，若不想吃滯，就要識揀、識用對的方法進食。本報搜集各大超市共18款常見熱賣湯圓款式，並邀請營養師JC推介最輕盈款式，及建議湯圓健康食法。

湯圓用料及熱量

JC表示，湯圓的主要材料為糯米粉、植物油和餡料，包括常見的芝麻、核桃、花生、黃糖。而每粒湯圓的卡路里含量都不低，平均一粒有60至75kcal。因此，JC提醒以下人士食湯圓時應酌量：

減重人士。湯圓飽足感較低，容易一粒接一粒吃不停，令熱量攝取超標。

需要管理血糖的人士。湯圓的糯米外皮屬高升糖指數，加上高糖餡料，容易令血糖突然飆高。

本報搜集超市熱賣各品牌共18款湯圓，熱量如下：

18款冬至湯圓

灣仔碼頭

阿華田麥芽湯圓

（10粒／200g）

267kcal

＊每100g計算



灣仔碼頭

流沙黃金湯圓

（10粒／200g）

285kcal

＊每100g計算



灣仔碼頭

果仁黑芝麻湯圓

（10粒／200g）

314kcal

＊每100g計算



灣仔碼頭

彩虹水晶湯圓

（27粒／250g）

黑芝麻：299kcal

花生：2292kcal

紫薯：246kcal

＊每100g計算



灣仔碼頭

芋圓丸子

（27粒／216g）

紫薯：303kcal

芝麻芋泥：301kcal

紅豆泥：294kcal

＊每100g計算



小寧波

紅豆湯圓

（24粒／240g）

248kcal

＊每100g計算



小寧波

蔴蓉湯圓

（9粒／200g）

346kcal

＊每100g計算



小寧波

花生湯圓

（9粒／200g）

343kcal

＊每100g計算



小寧波

香芋湯圓

（10粒／150g）

296kcal

＊每100g計算



利川

桂花豆沙湯圓

（10粒／200g）

101kcal

＊每40g計算



利川

芝麻湯圓

（10粒／200g）

127kcal

＊每40g計算



利川

流沙花生湯圓

（8粒／160g）

139kcal

＊每40g計算



思念

紫玉板栗湯圓

（16粒／320g）

237kcal

＊每100g計算



思念

蛋黃流沙湯圓

（16粒／320g）

263kcal

＊每100g計算



思念

金玉豆沙湯圓

（16粒／320g）

241kcal

＊每100g計算



桂冠

紫糯芝麻湯圓

（16粒／200g）

382kcal

＊每100g計算



鮮芋仙招牌雙圓

（180g／盒）

＊每包裝食用分量25gx2計算

芋圓：88.9kcal

地瓜圓：89.7kcal

＊每包裝食用分量10gx4計算

紫薯芝沭圓：112.9kcal

芋薯圓：88.9kcal



Spring Home

mini rice ball原味小圓子

（300g）

229kcal

＊每100g計算





資料來源：營養師JC

新式湯圓較健康少負擔

在以上18款湯圓中，JC指出部分新式湯圓，卡路里會相比起傳統湯圓較低，例如「灣仔碼頭」水晶湯圓和芋圓湯圓，一粒約50至60Kcal，適合減重人士在節日進食。另外，水晶湯圓在用料上亦較傳統湯圓更無負擔：

「水晶湯圓的外皮以木薯粉製成，比起傳統糯米湯圓的外皮，更易消化之餘，升糖指數亦較低，故減少可被吸收的糖份。」

最推介湯圓款式

JC比較以上18款湯圓，最推介其中3款選擇給大家：

「除了上述提及的『灣仔碼頭』水晶湯圓，還有『利川』桂花豆沙湯圓，每3粒有150kcal，脂肪含量3g，比起花生或芝麻餡的湯圓，卡路里及飽和脂肪較低。另外，『Spring Home mini rice ball』原味小圓子，每份30g有20粒，熱量69kcal，特點是無額外加入糖份，都是較為健康輕盈的選擇。」

JC亦提醒，要注意湯圓的澱粉質及脂肪含量。在以上18款中，「桂冠」紫糯芝麻湯圓以每3粒計算，卡路里及澱粉最高；「小寧波」花生湯圓和蔴蓉湯圓，卡路里與「桂冠」紫糯芝麻湯圓相近，但脂肪含量則更高，不宜多吃。

注意湯圓成分添加物 2類人小心食用

吃湯圓注意了留意卡路里，成分同樣不能忽視。JC提醒，容易食物過敏人士，及有咀嚼、吞嚥困難的人士，吃湯圓時都要小心：

「湯圓常見餡料內含花生、芝麻等堅果類，有堅果過敏的人士需注意；另外，常見的湯圓製作過程中亦有可能混入微量的蛋和大豆，對這類食物過敏的人士也需要注意；湯圓也可能含有麩質（gluten），患乳糜瀉（Celiac Disease）和對小麥過敏的人士需特別注意。最後，有咀嚼及吞嚥困難的人士，尤其小孩、老人，要慎防噎到。最好慢慢吃，也有助份量控制。」

建議的湯圓健康食法

若大家想更輕盈吃湯圓過節，除了湯圓款式選擇，JC還教大家輔助方法，幫助腸胃消化：

煮湯圓時加入杞子、紅棗、薑等食材提味，藉此減少黑糖/砂糖等用量；另可加入白木耳，增加纖維質攝取，有利於穩定血糖。

吃湯圓後，建議減少下一餐正餐的份量，以避免攝取過多熱量。

餐後可吃一些適量低糖份的水果，例如蘋果、奇異果，飽肚之餘讓營養更加均衡，也有助穩定血糖及減少過量進食。